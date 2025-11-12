Έβγαλαν ψυχή, ποιότητα οι παικταράδες με τα πράσινα και με ομαδικό πνεύμα δεν γινόταν να χάσει στο Παρίσι. Με σφραγίδα Φαρίντ και τρομερό ματς από Σορτς, Ναν, Μήτογλου, Σλούκα ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 101-93. Αποστολή στη Γαλλία.

Παναθηναϊκός με... όσα του έλειπαν, ύστερα από καιρό: Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε με «καθαρό» σέντερ (Κένεθ Φαρίντ), τον «ψυχωμένο» Ντίνο Μήτογλου να κάνει «θραύση» και στις δύο πλευρές του παρκέ, τον αρχηγό Κώστα Σλούκα να εκτελεί και να δημιουργεί και τα... μάτια όλων να «γυαλίζουν».

Οι «πράσινοι», παρά το γεγονός πως έπαιξαν στο τέμπο που αρέσει στην Παρί, είχαν τρομερό επιθετικό ρυθμό, κυκλοφόρησαν εντυπωσιακά τη μπάλα (27 ασίστ) και «χτύπησαν» σε κάθε αδυναμία των Γάλλων, για να «σφραγίσουν» ένα πολύτιμο διπλό μπροστά σε 1.000 οπαδούς τους στις εξέδρες. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε σημάδια βελτίωσης (ειδικά σε επίπεδο νοοτροπίας), πήρε ένα διπλό που είχε ανάγκη και ανέβηκε στο 6-4, την ώρα που η Παρί υποχώρησε στο 4-6.

Στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός Aktor έμοιαζε με... Λερναία Ύδρα, βγάζοντας πολλαπλούς πρωταγωνιστές στην "Accor Arena". Ο Κώστας Σλούκας ήταν «κομπιούτερ» (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), ο Ντίνος Μήτογλου έκανε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο), ενώ ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στο κοινό της νέας του ομάδας (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 κοψίματα). Από εκεί και πέρα, ο Κέντρικ Ναν πήρε το... όπλο του (20 πόντοι με 4/5 τρίποντα και 6 ασίστ), ο Τι Τζέι Σορτς έδειξε πόσο άνετα νιώθει με τη μπάλα στα χέρια (13 πόντοι, 6 ασίστ) και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ) - Τζέριαν Γκραντ (6 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ) τα έδωσαν όλα.

Οι Γάλλοι παρέσυραν τους «πράσινους» στον ρυθμό τους - «Πληθωρικός» στο ξεκίνημα ο Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε με τον Κένεθ Φαρίντ στους starters, δίπλα στους Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Μάλιστα, στα πρώτα λεπτά οι «πράσινοι» είχαν ξεκάθαρη πρόθεση να δώσουν τη μπάλα στα χέρια του Σορτς (8-6 στο 4', 4π. και 1ασ. ο Αμερικανός γκαρντ). Ο Φαρίντ «έβγαλε» δυο άμυνες ψηλά (2κοψ.), κατέβασε 1 επ. ριμπ. και έβαλε 3/4 βολές για να... συστηθεί στο «πράσινο» κοινό (13-12 στο 6'), αλλά η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας είχε ρυθμό χάρη στο σκορ του Ναντίρ Ιφί (8π., 16-12 στο 7'). Τζέριαν Γκραντ - Νίκος Ρογκαβόπουλος πήραν τις θέσεις των Σορτς - Όσμαν, με τον Ντίνο Μήτογλου να περνάει στο «5». Όμως, ένα γκολ - φάουλ του Φαγιέ απέναντι στον Έλληνα ψηλό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν και έφερε άμεση επιστροφή του Φαρίντ (20-15 στο 8'). Η Παρί έτρεχε, έβρισκε ελεύθερα σουτ, είχε παρασύρει τον Παναθηναϊκό Aktor στον ρυθμό της (25-19 στο 9', 7π. ο Τζάστιν Ρόμπινσον) και ο Κώστας Σλούκας πήρε θέση, σε σχήμα με τρεις γκαρντ. Πάντως, παρά το... ξέφρενο τέμπο, η πληθωρική εμφάνιση του Φαρίντ (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα) και ένα buzzer beater τρίποντο του Γκραντ κράτησαν κοντά το «τριφύλλι» (28-27 στο 10', 2ασ. σε 42'' ο «Σλου»).

Άψογο «διάβασμα» από τον Σλούκα, έκαναν «κουμάντο» οι φιλοξενούμενοι

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους φιλοξενούμενους: τρίποντο του Ναν για το «πράσινο» προσπέρασμα (29-30 στο 11'), ένα νέο κόψιμο και άλλο ένα επιθετικό ριμπάουντ του Φαρίντ και ένα εύστοχο σουτ του Σλούκα πίσω από τα 6,75μ. (32-33 στο 12'). Ο Αταμάν θέλησε να δώσει «ανάσες» σε Ναν, Χουάντσο, Φαρίντ (Σαμοντούροβ - Μήτογλου στη front line) και οι «πράσινοι» πάτησαν ακόμα πιο... γερά το γκάζι. Ο Μήτογλου έγινε πρωταγωνιστής και στις δύο πλευρές του παρκέ, οι Γκραντ (3ασ.) - Σλούκας (4ασ.) μοίρασαν άψογα τη μπάλα και η ελληνική ομάδα έφτασε στο +8 (32-40 στο 14'). Μάλιστα, ο... αφηνιασμένος αρχηγός έβαλε και 3ο τρίποντο για το 34-43 στο 15' (3/3 3π.) και έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα 3π. στην ιστορία της Euroleague. Η «πράσινη» εξέδρα έκανε... πάρτι στην "Accor Arena" και η συγκεντρωμένη ομάδα του Αταμάν έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια απόσταση με σουτ του Μήτογλου από τη γωνία (36-47 στο 16' με 14 ασίστ - 2 λάθη και 7/10 τρίποντα). Με 3'17'' για το ημίχρονο (38-47 το σκορ) ο Τούρκος τεχνικός επανέφερε το σχήμα με τους τρεις γκαρντ (πρώτα με τον Σλούκα και μετά με τον Σορτς στο «1») και τον Φαρίντ στο «5», με τον έλεγχο των ριμπάουντ να συνεχίζεται (7ρ. ο "Manimal"). Η αστοχία από τη γραμμή των βολών (52,6%, 10/19β.) προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό Aktor, όμως το τρίποντο του Χουάντσο at the buzzer έκανε το 43-52 για το +9 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Οι Γάλλοι πήραν τα επιθετικά ριμπάουντ, έτρεξαν και επέστρεψαν

Οι starters επανήλθαν, αλλά ένα γρήγορο 8-2 των γηπεδούχων (51-54 με 3π. των Εμπαγιέ - Ιφί) έφερε την επιστροφή των Σλούκα - Γκραντ και της πεντάδας με τους τρεις γκαρντ. Ο Ναν άρχισε να βρίσκει ρυθμό (13π., 53-59 το σκορ), αλλά η Παρί έκανε «ζημιά» με τα επιθετικά ριμπάουντ της και «ροκάνιζε» την απόσταση (12 επ. ριμπ.). Έτσι, ο Μήτογλου γύρισε για να δώσει «ανάσες» στον Φαρίντ (57-59 στο 25', 17π. ο Ιφί και 14π. ο Ρόμπινσον). Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως σε ένα εξάλεπτο στην 3η περίοδο το «τριφύλλι» έχασε ό,τι «έχτιζε», αφήνοντας στους Γάλλους να τρέξουν και να παίξουν στο δικό τους τέμπο (63-61 στο 27', επιμέρους 20-9 για την Παρί). Οι Σλούκας - Γκραντ έπαιζαν με 3φ. έκαστος, όμως ο Αταμάν τους άφησε στο ματς, βάζοντας τον Σορτς στο πλευρό τους, σε ένα ακόμα πιο χαμηλό σχήμα. Οι παίκτες του Ταμπελίνι έφτασαν τα 14 επιθετικά ριμπάουντ και πήγαν στο +4 (67-63 στο 28'), με τον Φαρίντ να αντικαθιστά τον Ερνανγκόμεθ σε εκείνο το σημείο. Παράλληλα, ο Τζοέλ Αγιαγί έκανε... εμφάνιση καριέρας (9π., 3κλ.). Όμως, παρά την... ορμή της Παρί, ο Σλούκας παρέμεινε αλάνθαστος και ο Παναθηναϊκός Aktor δεν έχασε την επαφή με τους αντιπάλους του (70-70 στο 29', 11π. και 5ασ. ο αρχηγός). Έτσι, το 3ο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με συνθήκες... θρίλερ στην "Accor Arena" (72-72 στο 30').

«Ψυχωμένος» Παναθηναϊκός έφυγε από το Παρίσι με αυτό που του άξιζε

Σλούκας, Γκραντ, Όσμαν και Μήτογλου - Φαρίντ άρχισαν στην 4η περίοδο, όμως η Παρί έπαιζε στον δικό της, «τρελό» ρυθμό και βρήκε τέσσερα (!) εύστοχα τρίποντα σε λιγότερα από τρία λεπτά για το 84-79. Ναν - Σορτς αντικατέστησαν τους Γκραντ - Όσμαν, ενώ νέες «ανάσες» πήρε και ο Φαρίντ (στο παρκέ ο Χουάντσο), μετά το γκολ - φάουλ που πέτυχε στο 33' (84-82). Σε εκείνο το σημείο, το «ψυχωμένο» δίδυμο Μήτογλου - Σλούκας βρήκε λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, «έβγαλε» τρεις διαδοχικές άμυνες και επανέφερε το «τριφύλλι» σε θέση οδηγού (84-86 στο 35').

Η ματσάρα της 10ης αγωνιστικής ήταν... μία σου και μία μου και μετά τις 3/3 βολές του Ρόμπινσον (87-86), ο Σορτς έβαλε ένα προσωπικό καλάθι για το 87-88 (37'). Ο Ναν έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (87-91), αλλά οι Γάλλοι με δυο επιθετικά ριμπάουντ μείωσαν ξανά (89-91). Ο Σλούκας αστόχησε σε ένα τρίποντο, αλλά ο Χουάντσο κέρδισε νέα κατοχή, με τον Αταμάν να επαναφέρει τον Γκραντ στη θέση του αρχηγού. Τότε ήρθε ένα νέο, σπουδαίο, προσωπικό καλάθι του Σορτς, που «χόρεψε» τον Ίφι για το 89-93 (38'). Η Παρί αστόχησε εκ νέου, αυτή τη φορά ο Μήτογλου «γράπωσε» το ριμπάουντ και στην άλλη πλευρά του παρκέ ευστόχησε σε ένα δίποντο μέσης απόστασης για το 89-95 (1'31'' για τη λήξη). Ο Φαγιέ έβαλε 1/2 βολές (90-95), ο Σορτς έπαιξε με τον χρόνο και ο Ερνανγκόμεθ κάρφωσε τη μπάλα (90-97), προτού τη δώσει ξανά στα χέρια του Σορτς «κλειδώσει» το διπλό (93-99 με 2/2β. και 95-101 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.