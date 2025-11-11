Η ισοπεδωτική Χάποελ Τελ Αβίβ (8-2) έκανε το... καθήκον της κόντρα στην Μπασκόνια (3-7), επικρατώντας με 114-89 στη Βουλγαρία για την τέταρτη φετινή «100άρα» και πατώντας στην κορυφή της EuroLeague έπειτα από την ήττα του Ερυθρού Αστέρα (7-3) στο Ντουμπάι (4-6). «Οδηγός» και MVP ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 24 πόντους και 38 μονάδες στην αξιολόγηση, «διασώθηκε» ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους.

Μια επιθετική... παράσταση παρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν στην «Αρένα 8888» της Σόφιας. Ο Βιγιάρ άνοιξε το σκορ (0-2) και ο Οτούρου έφθασε γρήγορα τους 6 πόντους για το 6-2 στο 2'. Ο Μότλεϊ πήρε την... σκυτάλη στο «ζωγραφιστό» (10-6, 4'), όμως ο Λουβαβού-Καμπαρό ξεκίνησε «ζεστά» το ματς. Ο Οτούρου και ο Μίσιτς έγραψαν το 15-9 στα μισά της περιόδου (5'), για να απαντήσουν σε 17-17 στο 7' οι Σπανιόλο και Ντιόπ, ερχόμενοι από τον πάγκο. Ο Μάλκολμ έβαλε και αυτός το «λιθαράκι» του για το 21-19, όμως ο Κούρουκς με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Βάσκους (21-22, 9'). Εν τέλει, ο Τζόουνς εκτέλεσε από το κέντρο (!) μετά το καλάθι του Σίμονς και η Χάποελ έκλεισε το δεκάλεπτο το 26-24.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν έριξε το τέμπο της, όμως έβγαλε μερικές άμυνες, ώστε να πάει στα αποδυτήρια με «αέρα» 10 πόντων (58-48). Το «buzzer-beater» του Τζόουνς έδωσε «φτερά» στον Αμερικανό γκαρντ που έφθασε τους 8 πόντους με το 31-26 στο 11', ενώ ο Μπλάκνεϊ με τρεις βολές άνοιξε τη διαφορά στο 34-26. Καλάθι από τον Μπλάκνεϊ, στην «εξίσωση» ο Οντιάσε για το 40-31 (14') και «ανάσα» από τον Λουβαβού-Καμπαρό για το 40-35 στα μισά. Ο Μπράιαντ ήταν... πανταχού παρών (47-39, 16'), οι Σπανιόλο και Ντιακιτέ πάλευαν για να κρατήσουν «ζωντανή» την Μπασκόνια (55-48, 19'), όμως ο Μίσιτς ένιωθε πολύ καλά και έκλεισε το ημίχρονο με 9 πόντους (58-48).

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι Ισραηλινοί πέτυχαν 76 πόντους και επιβεβαίωσαν τη διαφορά δυναμικότητας. Ο Μάλκολμ πέτυχε το 67-53, φθάνοντας τους 11 πόντους στο 23', όμως ο Λουβαβού-Καμπαρό παρακίνησε τους συμπαίκτες του, Ντιαλό και Ντιακιτέ κυρίως, επιστρέφοντας στο 73-68 στο 26' χάρη σε ένα επιμέρους 6-15. Ο Μπράιαντ μαζί με τον Μότλεϊ το πήραν... προσωπικά για το 84-68 στο 29', χάρη σε ένα σερί 11-0, με αποτέλεσμα η πλάστιγγα να γέρνει προς τους «οικοδεσπότες», παρά τις προσπάθειες των Ντιαλό και Σίμονς (86-74). Στο τελευταίο δεκάλεπτο άνοιξαν τα ροτέσιον και με 6:44 για τη λήξη ο Τζόουνς «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +20 (96-76). Ο Ντιακιτέ την... κατέβασε στο 98-86 στο 36', αλλά οι Παλάτιν και Ένις «άρπαξαν» την ευκαιρία, ξεπερνώντας τους 110 πόντους! Σκορ περιόδου στο 28-15 και τελικό 114-89 από τον Σπανιόλο στη Σόφια.

Η Χάποελ ξεκίνησε νικηφόρα και με ρεκόρ παραγωγικότητας τη «διαβολοεβδομάδα», δυο ημέρες προτού αντιμετωπίσει στο «SAP Garden» του Μονάχου και όχι στην «Ülker Arena», τη Φενέρμπατχσε (7:45, 13/11), ενώ η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι που μετρούσε τρεις σερί νίκες, θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να κοντράρει την Μακάμπι Τελ Αβίβ (9:30, 13/11).

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 58-48, 86-74, 114-89

