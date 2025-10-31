Η κριτική του Ολυμπιακού: Καθοριστικοί Ουόκαπ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με το πολύ φτωχό 62-58 τη Χάποελ Τελ Αβίβ και μοιραία είχε λίγους πρωταγωνιστές. Καθοριστικοί στο τέλος Ουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ.

Αναλυτικά η κριτική του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: 7

Ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, πέτυχε και τρίποντο, όμως οι πάσες του δεν έγιναν ασίστ λόγω της αστοχίας των συμπαικτών του. Δεν σκόραρε άλλο, μοίρασε τελικά 5 ασίστ και κέρδισε τις άμυνες κόντρα στον Μίτσιτς στο φινάλε και παράλληλα σημαντικές κατοχές για την ομάδα του.

Φρανκ Νιλικίνα: 5

Βοήθησε κυρίως αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο με δύο τάπες και καλές τοποθετήσεις, αλλά μπροστά είχε 0/3 τρίποντα. Τελείωσε το ματς με 2 πόντους, έκανε 4 λάθη και γενικά κινήθηκε σε ρηχά νερά.

Σέιμπεν Λι: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Τάιλερ Ντόρσεϊ: 7

Εντυπωσιακός στην αρχή, πέτυχε 8 πόντους σε 5,5' δείχνοντας ζεστός, ενώ είχε και 3 ασίστ. Στη συνέχεια... ξεχάστηκε στον πάγκο, κρύωσε και τελικά είχε 11 πόντους χωρίς να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα πράγματα επιθετικά, ενώ μπορούσε.

Εβάν Φουρνιέ: 4

Πολύ άστοχος στα πρώτα 13' που χρησιμοποιήθηκε στο ημίχρονο, έχοντας 1/6 τρίποντα και 0/2 δίποντα, όμως μοίρασε 3 ασίστ. Συνέχισε με κακά ποσοστά (0/4διπ., 1/7τρ.), είχε 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά γενικά παίρνει κάτω από τη βάση.

Τάισον Ουόρντ: 5

Τα ίδια και ο Ουόρντ. Πολύ κακές εκτελέσεις από τα 6,75μ. (0/4τρ.) και εκτός κλίματος του αγώνα και για αυτό έπαιξε μόλις 6' στο πρώτο ημίχρονο. Βελτιώθηκε ελαφρώς στο δεύτερο ημίχρονο, έκλεισε το ματς με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, αλλά γενικότερα δεν έδειξε κάτι θετικό.

Κώστας Παπανικολάου: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί.

Σακίλ ΜακΚίσικ:

Στα 7' του πρώτου ημιχρόνου ήταν σαν να μην... έπαιξε. Δε φάνηκε πουθενά, ούτε επιθετικά, ούτε αμυντικά.

Σάσα Βεζένκοφ: 7

Δεν πήρε πολλές προσπάθειες (2/5 σουτ) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ έδειχνε να έχει διάθεση και ενέργεια. Ανέβηκε στη συνέχεια, έφτασε τελικά τους 14 πόντους, βάζοντας και 2/2 βολές στο φινάλε που έκριναν και το τελικό αποτέλεσμα.

Άλεκ Πίτερς: 5

Λίγα πράγματα (2π.), στον μικρό χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο (5'). Έπαιξε λίγο παραπάνω στη συνέχεια και σε 14' είχε 5 πόντους και 2 ριμπάουντ, αλλά και ένα παραλίγο μοιραίο λάθος στο φινάλε, με ευθύνη όμως και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 8

Εξαιρετικός όταν πήρε την μπάλα στη ρακέτα. Αποτελεσματικός (3/3διπ., 2/3β.) ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο αποτελώντας απειλή για τη Χάποελ. Τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ (10π., 13ριμπ.) και έβαλε το κρίσιμο καλάθι στο 60-58 στο τελευταίο λεπτό.

Ντόντα Χολ: 7

Έπαιξε μόλις 3' στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε παράγοντας στο τρίτο δεκάλεπτο, βάζοντας 6 πόντους με καρφώματα και βγάζοντας πάθος και ενέργεια, ενώ πρόλαβε να μαζέψει και 6 ριμπάουντ. Ολα αυτά σε 13' συμμετοχής.