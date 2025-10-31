Μιλουτίνοφ: «Κάναμε το step-up κόντρα στην καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το step-up κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη NOVA:

«Το πλάνο ήταν να μου δώσουν την μπάλα (για το καλάθι στο 60-58). Ήταν σημαντικές και οι βολές του Σάσα. Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε, γιατί χάσαμε το προηγούμενο ματς. Κάναμε το step-up απόψε κόντρα στην καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε να ενθουσιαστούμε, είναι απλά μία νίκη.

Ήταν ματς με χαμηλό σκορ και οι δύο ομάδες έπαιξαν σκληρά. Έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο για να κερδίσουμε. Οι μικρές λεπτομέρειες κρίνουν αυτά τα ματς. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε».