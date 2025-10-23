Ομπράντοβιτς ενόψει Παρί: «Γνωρίζουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε» - Αμφίβολος ο Μούρινεν

Για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα του με τους τραυματίες ενόψει του αγώνα με την Παρί (24/10, 21:30) αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν (3-2) υποδέχεται την Παρί (3-2) για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι με στόχο την τέταρτη νίκη στην διοργάνωση. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέρχεται από την νίκη στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική. Αντίθετα η Παρί γνώρισε την ήττα στο Παρίσι από την Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολόγιζε στον τραυματία Σέικ Μίλτον και στο εγχώριο πρωτάθλημα είδε τον Κάρλικ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας και θα απουσιάσει για τους επόμενους τρεις μήνες. Παράλληλα και ο Μίκα Μούρινεν έχασε τις δύο τελευταίες προπονήσεις λόγω ενός χτυπήματος που δέχτηκε στην προπόνηση και είναι αμφίβολη η παρουσία του στον αυριανό αγώνα.

Στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι ο κόουτς της Παρτιζάν ανέφερε:

«Γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο παίκτες (σ.σ. Κάρλικ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον) είναι εκτός. Ακόμα και ο Μίκα Μούρινεν δέχτηκε ένα χτύπημα και έχασε τις δύο τελευταίες προπονήσεις. Ανεξάρτητα από αυτό, προετοιμαστήκαμε με τον μόνο δυνατό τρόπο, για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι και να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που παίζει παρόμοια με πέρυσι, παρόλο που άλλαξε το ρόστερ και τον προπονητή της. Το στυλ τους είναι εξαιρετικά επιθετικό, πιέζοντας σε όλο το γήπεδο και κάνουν συχνά νταμπλ τιμ. Όσον αφορά την επίθεση δεν υπάρχει ένας ή δύο παίκτες, αλλά τέσσερις που μπορούν να επιτεθούν. Σε ό,τι αφορά τα τρίποντα, ηγούνται της EuroLeague και δημιουργούν έως και 85 κατοχές ανά παιχνίδι χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά, τα έχουμε δουλέψει, έχουμε δει το βίντεο. Αυτό είναι το σχέδιό μας και θα δούμε πόσο καλά θα το εκτελέσουμε».