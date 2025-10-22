Τζόρνταν: «Μακάρι να μπορούσα να πάρω ένα μαγικό χάπι και να ξαναρχίσω να παίζω μπάσκετ»

Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι πλέον σχολιαστής στο ΝΒC και στη διάρκεια του ημιχρόνου των Θάντερ κόντρα στους Ρόκετς κι έδειξε μία διαφορετική πτυχή του χαρακτήρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω μία υποχρέωση στο παιχνίδι. Ως παίκτης θέλω να περάσω το μήνυμα της επιτυχίας και της αφοσίωσης στο μπάσκετ.

Αγαπώ το μπάσκετ περισσότερο από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Ειλικρινά, εύχομαι να μπορούσα να πάρω ένα μαγικό χάπι, να φορέσω το σορτς μου, να βγω εκεί έξω και να ξαναρχίσω να παίζω μπάσκετ σήμερα. Γιατί αυτός είμαι. Αυτό το ανταγωνιστικό πνεύμα ήταν η ψυχή της ζωής μου.

Μου λείπει αυτή η πτυχή του παιχνιδιού, να πιέζω τον εαυτό μου να πετύχει αυτό που ο κόσμος θεωρεί "τέλειο μπάσκετ". Αλλά ειλικρινά, το να κάθομαι εδώ και να σου μιλάω αυτήν τη στιγμή είναι πολύ καλύτερο από το να σπάσω τον αχίλλειο τένοντα μου και να κάθομαι σε αναπηρικό καροτσάκι για μήνες».