Η πρεμιέρα του Gen A Stars

Η πρώτη αγωνιστική του Gen A Stars, μιας νέας διοργάνωσης που φέρνει στο προσκήνο μια νέα γενιά παικτών είναι έτοιμη και στη γραμμή εκκίνησης.

Η πρεμιέρα της κανονικής περιόδου θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Το πρόγραμμα του πρώτου τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη είναι το εξής:

24.10

Εκπ. Πλάτων 18.00 Πλάτων-Ολυμπιακός

Α. Παπανδρέου 19.30 Περιστέρι-Άρης

Ευόσμου 20.00 ΔΕΚΑ-Μίλων

25.10

Εκπ. Πλάτων 19.00 Ολυμπιακός-Μαχητές Πεύκων

Α. Παπανδρέου 13.30 Άρης-Προμηθέας Π.

Ευόσμου 13.30 Μίλων-Αστέρας Καβάλας

26.10

Εκπ. Πλάτων 13.00 Πλάτων-Μαχητές Πεύκων

Α. Παπανδρέου 13.00 Περιστέρι-Προμηθέας Π.

Ευσόμου 14.00 ΔΕΚΑ-Αστέρας Καβάλας