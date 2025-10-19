Ο Μέτου «βλέπει» τον Παναθηναϊκό στο Final Four του ΟΑΚΑ - Άφησε εκτός τον Ολυμπιακό

Ο Τσιμέζι Μέτου έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four του ΟΑΚΑ επιλέγοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR και αφήνοντας εκτός τον Ολυμπιακό.

Η νέα σεζόν της Euroleague έχει ξεκινήσει και οι δύο «αιώνιοι» είναι για ακόμη μία φορά από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Όχι, όμως, και στα μάτια του Τσιμέζι Μέτου.

Ο 28χρονος ρωτήθηκε στο «X» για τις ομάδες που πιστεύει ότι θα βρεθούν στο Final-Four, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο «Telekom Center Athens» και επέλεξε μόνο μία ελληνική.

Πιο συγκεκριμένα, «βλέπει» στους «4» τον Παναθηναϊκό AKTOR, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και την Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Έτσι, άφησε εκτός τους «Ερυθρόλευκους».