Άρης Betsson: Ψάχνεται επιθετικά, προβληματίζουν τα τέταρτα δεκάλεπτα

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Άρης Betsson παρουσίασε κακή εικόνα, γνωρίζοντας την εύκολη ήττα στη Λιουμπλιάνα από την Τσεντεβίτα και προβληματίζοντας με την απόδοσή του.

Κοινή συνισταμένη των τριών φετινών ηττών της ομάδας αποτελεί η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα στα τέταρτα δεκάλεπτα. Συγκεκριμένα, στην ήττα από την Καρδίτσα (91-77) το επιμέρους σκορ της τέταρτης περιόδου ήταν 22-8, στο εντός έδρας ματς με τον Κολοσσό (65-73) αντίστοιχα ήταν 7-15 και χθες στη Λιουμπλιάνα απέναντι στην Τσεντεβίτα (80-59) ήταν 17-8. Στην εξίσωση αυτή δεν μπορεί να μπει το παιχνίδι με τους αδύναμους Χάμπουργκ Τάουερς (98-76), ενώ στη νίκη επί της Βενέτσια στην Ιταλία (81-85) το επιμέρους σκορ στο τελευταίο μέρος ήταν 16-15, με τον Άρη Betsson να κολλάει επιθετικά στο τελευταίο πεντάλεπτο, κινδυνεύοντας να χάσει το παιχνίδι.

Έλλειψη δυνάμεων, συγκέντρωσης, πλάνου ή απλή συγκυρία μιας και η σεζόν βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημά της; «Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και ο τρόπος που αντιπροσωπεύει τον σύλλογο. Είχαμε το πλάνο μας αλλά δεν το εκτελέσαμε στο 100%» είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής των κιτρινόμαυρων μετά την ήττα στη Σλοβενία.

Επιθετικά, πάντως, η ομάδα δείχνει πως ακόμα ψάχνεται, αναζητεί τα πατήματά της με τους αυτοματισμούς να απουσιάζουν και το σύνολο του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να βασίζεται ως επί το πλείστον στις ατομικές ενέργειες και το ταλέντο των περιφερειακών παικτών, όπως ο Μπράις Τζόουνς, ο Μπριν Φορμπς ή ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Ιδίως χθες ο Άρης Betsson παρουσίασε το χειρότερό του πρόσωπο, έχοντας τη χαμηλότερη συγκομιδή πόντων (59) και τη χειρότερη αντιστοιχία ασίστ-λαθών (6-21).

Οι άνθρωποι της ομάδας βλέπουν και αναγνωρίζουν τη δυσλειτουργία που υπάρχει στο τμήμα. Ήδη, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του Τανούλη στις αρχές Σεπτέμβρη, που τον έθεσε νοκ άουτ για τη φετινή σεζόν, υπήρχε στ πλάνο η απόκτηση ενός ακόμη παίκτη κοντά στη θέση «4». Μετά το ατυχές αυτό γεγονός ο Άρης Betsson παρέμεινε στην αγορά, όμως δεν προχώρησε άμεσα σε μεταγραφή, καθώς διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό στο ταμείο του και οι επιλογές ήταν περιορισμένες. Τα… καμπανάκια που χτύπησαν με Καρδίτσα και Κολοσσό επίσπευσαν τη διαδικασία ενίσχυσης και σε αντίθεση με τη δήλωση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μετά την ήττα από τον Κολοσσό πως «δε θα βιαστούμε για κάποια μεταγραφή», ο Άρης Betsson αποκτάει τον 23χρονο άπειρο Γεωργιανό Άλεξ Μερκβιλάντζε, η ταυτότητα του οποίου σε πρώτη φάση δεν δείχνει πως μπορεί να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας.

Η πίεση έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και το πρόγραμμα που ακολουθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι άκρως απαιτητικό: Εκτός έδρας με το Μαρούσι (18/10), εντός με τη Μανρέσα (21/10), ακόμα δύο σερί ματς εκτός Θεσσαλονίκης με Πανιώνιο (25/10) και Χάποελ Ιερουσαλήμ (28/10) και τέλος το ντέρμπι στο Παλέ με τον ΠΑΟΚ (1/11).