Άλεξ Μερκβιλάτζε ο εκλεκτός του Άρη Betsson για τη θέση «4»

Στον 23χρονο Άλεξ Μερκβιλάτζε κατέληξαν οι άνθρωποι του Άρη Betsson για την ενίσχυση της θέσης «4».

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν στην αγορά εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα για έναν ακόμα παίκτη στη γραμμή των ψηλών, όμως δεν είχαν φτάσει σε προχωρημένες επαφές με κάποια πλευρά. Η περίπτωση του Οκάρο Ουάιτ ναυάγησε λόγων αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων του Αμερικανού και έτσι οι ιθύνοντες του Άρη Betsson στράφηκαν σε άλλες περιπτώσεις.

Έτσι, μετά και την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό, που επίσπευσε τις διαδικασίες ενίσχυσης εντείνοντας το πρόβλημα στη θέση «4», ο Άρης Betsson έχει φτάσει μια ανάσα από τη συμφωνία με τον 23χρονο Γεωργιανό αλλά αμερικανοθρεμμένο φόργουορντ, Άλεξ Μερκβιλάντζε.

Τελείωσε πριν μερικούς μήνες στις ΗΠΑ το κολέγιο του Loyola Marymount, όπου στην τελευταία του χρονιά είχε 10.3 πόντους (33,6% στο τρίποντο) και 6,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ μία χρονιά νωρίτερα είχε 12,1 πόντους (35,2% τρ.) και 7,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και στον Άρη Betsson θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Παράλληλα, θα είναι ο έβδομος ξένος της ομάδας που θα βρίσκεται στο ρόστερ.