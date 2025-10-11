Κάραϊτσιτς: «Παίξαμε χωρίς αυτοπεποίθηση, δε θα βιαστούμε για μεταγραφή»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ανέλυσε τα αίτια της ήττας από τον Κολοσσό και σχολίασε για την πιθανή ενίσχυση της ομάδας.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη σημείωσε:

«Έπαιξε σκληρά ο Κολοσσός και άξιζε τη νίκη. Παίξαμε χωρίς αυτοπεποίθηση, χάσαμε τα σουτ, οι αντίπαλοι πήραν αρκετά ριμπάουντ και για αυτό χάσαμε. Μπορεί οι παίκτες μου να ένιωσαν ότι είναι το φαβορί, θέλαμε να κερδίσουμε από τον πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά πρέπει να παίξουμε ως ομάδα.

Για τον Φορμπς: «Είναι πολύ καλός παίκτης, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Ολοι προσπαθούν σκληρά, είμαστε εδώ για να είμαστε υπομονετικοί με όλους».

Για την πιθανή ενίσχυση: «Ο Κουλμποκα δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση του. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω παραπάνω τον Κουλμπόκα και να τον επιβαρύνω. Πρέπει να πάρουμε τον χρόνο μας, τσεκάρουμε την αγορά. Δε θέλουμε να βιαστούμε για μεταγραφή και να πάρουμε κάποια απόφαση που δε θα κάνει καλό στην ομάδα».