Μιλουτίνοφ: «Νίκη που μας βάζει σε καλή θέση, από τις πιο ταλαντούχες ομάδες ο Παναθηναϊκός»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε στο πρόσωπο που έδειξαν οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μία νίκη που μας βάζει σε καλή θέση στην Ελλάδα ενόψει της συνέχειας. Δεν παίξαμε καλά απόψε. Και οι δύο ομάδες είχαν προβλήματα, τραυματισμούς. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο αυτή την δύσκολη περίοδο και ειδικότερα για εμάς, είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια όπως και να έχει.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί αμυντικά, φάγαμε 48 πόντους έκαναν ό,τι ήθελαν στην επίθεση, όταν δεν παίζεις σκληρά με αυτή την ομάδα, είναι τόσο ταλαντούχοι, μία απ’ τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην Εuroleague που αν είσαι soft, μπορούν να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι».

Όσο για το ξέσπασμά του και την κίνηση προς τον κόσμο μετά το μπλοκ στον Σορτς: «Δεν ένιωθα καλά απόψε, ήμουν κάπως κουρασμένος από όλα, ήθελα κατά κάποιον τρόπο να βάλω και τον κόσμο κι εμένα στην εξίσωση. Είναι μπάσκετ, είναι 40 λεπτά, ήμασταν τραγικοί στο πρώτο, ειδικά στην άμυνα, σκόραραν από σχεδόν κάθε θέση, αλλά δεν τα παρατήσαμε, παλέψαμε. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς».