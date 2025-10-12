Κριτική Ολυμπιακού: Άλλαξε την ροή του παιχνιδιού ο Ουόρντ - Κομβικοί Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός σε ματς θρίλερ λύγισε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Τάισον Ουόρντ να αλλάζει την ροή της αναμέτρησης με την ενέργεια του. Κυρίαρχος ο Βεζένκοφ, κομβικός ο Ντόρσεϊ.

Φρανκ Νιλικίνα: Ο Γάλλος γκαρντ προσπάθησε να βρει ρυθμό μέσω των σουτ, ωστόσο ήταν αρκετά άστοχος στην αρχή. Φορτώθηκε με τρία φάουλ, κάθισε για αρκετή ώρα στον πάγκο, ενώ με την είσοδο του σημείωσε καθοριστικό δίποντο για το 88-84. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 17' Βαθμός: 6

Τάισον Ουόρντ: Προσπάθησε να ανοίξει τον ρυθμό τρέχοντας το γήπεδο, ενώ παράλληλα έδινε βοήθειες παντού στο παρκέ, βγάζοντας ενέργεια. Εκκίνησε εκπληκτικά το δεύτερο μέρος, γυρνώντας μόνος του το ματς για τους «ερυθρόλευκους» και σε 30' σημείωσε 12 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κάνοντας ουσιαστικά την καλύτερη του εμφάνιση με τους Πειραιώτες. Βαθμός: 9

Σέιμπεν Λι: Μπήκε με την second unit αντικαθιστώντας τον Νιλικίνα που έκανε γρήγορα φάουλ, με τον Αμερικάνο να έχει θετική παρουσία, δίνοντας επιθετικές λύσεις. Σε 22' μέτρησε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, γεμίζοντας την στατιστική του, ωστόσο ήταν άστοχος από τα 6.75μ. (0/4τρ.) Βαθμός: 6

Σάσα Βεζένκοφ: Ο καλύτερος παίκτης των «ερυθρολεύκων« μαζί με τον Τάισον Ουόρντ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αγωνίστηκε για 33', ταλαιπώρησε την άμυνα του Παναθηναϊκού, όντας ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, χωρίς μάλιστα να χάσει κανένα δίποντο. Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Αγωνίστηκε μόλις για 5', σκόραρε ένα τρίποντο και έκανε ένα λάθος. Η καλή παρουσία του Τάισον Ουόρντ περιόρισε το ρόλο του αρχηγού των «ερυθρολεύκων». Βαθμός: 5

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός:

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ακόμα μια καλή εμφάνιση του Ντόρσεΐ την φετινή χρονιά. Ο «νατουραλιζέ» των Πειραιωτών πήρε αρκετές επιθετικές πρωτοβουλίες, σκόραρε 16 πόντους σε 37', ενώ έκανε παράλληλα πολύ καλό παιχνίδι από πλευρά δημιουργίας (8ασ.), μέοντας στο παρκέ περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη. Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε για 9' μπαίνοντας στο παρκέ με την second unit, πρόλαβε να σκοράρει 6π. με 2/3 σουτ, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ σε μια αθόρυβη εμφάνιση. Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Τροφοδοτήθηκε αρκετά μέσα στην ρακέτα ο Σέρβος ψηλός, έβγαλε ενέργεια και ένταση, σκοράροντας κρίσιμα καλαθια στην 4η περίοδο. Μέτρησε 12 πόντους με 5 ριμπάουντ σε 22' συμμετοχής, ενώ στο φινάλε ήταν ψύχραιμος από την γραμμή των βολών. Βαθμός: 8

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Μπήκε στο παρκέ με την second unit όπως συνηθίζεται, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ξεχωρίσει. Έπαιξε για 17', σκόραρε 6 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, όντας άστοχος από τις βολές (2/5β.). Βαθμός: 6

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Αγωνίστηκε λίγο διάστημα και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: