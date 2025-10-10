Οι διαιτητές αγνόησαν σκανδαλωδώς παράβαση του Φόρεστ στην ισοφάριση (vid)

Το SDNA φέρνει καρέ καρέ τη φάση της ισοφάρισης της Μπασκόνια. Δείτε το βίντεο που δείχνει τον Φόρεστ να έχει μπει ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή της βολής πριν η μπάλα αγγίξει τη στεφάνη!

Με σκανδαλώδη τρόπο που είναι απορίας άξιο πως διέφυγε της προσοχής ειδικά των δύο διαιτητών λίγο έλειψε να κριθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια. Ανεξαρτήτως των λαθών που υπέπεσε στο τέλος το τριφύλλι, ο Φόρεστ στην κρίσιμη τελευταία βολή μπαίνει για το ριμπάουντ ενώ η μπάλα δεν είχε βρει καν το ταμπλό.

Ο κανονισμός προβλέπει πως είχε δικαίωμα να μπει για το ριμπάουντ αφού βρει η μπάλα τη στεφάνη. Ωστόσο ο Αμερικανός μπήκε ακόμα νωρίτερα. Καθώς η μπάλα δεν είχε βρει καν το ταμπλό!

Παραδόξως η ελληνική συνδρομητική τηλεόραση δεν έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες τηλεθεατές να δουν την παράβαση καθώς διέκοψε για διαφημίσεις.

Μέσα από την εικόνα του Euroleague tv όμως αποτύπωσε με λεπτομέρεια μια απόφαση που όχι μόνο αποτελεί παράβαση αλλά είναι και σκανδαλωδώς εξόφθαλμη.

Δεν χρειάζεται δηλαδή καν το καρέ καρέ για να διαπιστώσουν οι διαιτητές Κάρντουμ και Τσέλικ που βρίσκονται στις 45 μοίρες ότι ο Φόρεστ εισήλθε πολύ πιο γρήγορα από ότι προβλέπει ο κανονισμός.

Με βάση τον κανονισμό λοιπόν, στο 43.2.3 προβλέπεται: «Ο σουτέρ ελεύθερης βολής δεν επιτρέπεται να πατήσει τη γραμμή ή να παραβιάσει την περιορισμένη περιοχή μέχρι να αγγίξει η μπάλα τη στεφάνη».

Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, οι διαιτητές όφειλαν να σταματήσουν τη φάση με το σκορ 82-84, να δώσουν τη μπάλα απ' έξω στον Παναθηναϊκό. Αντ' αυτού χρειάστηκε ένα εξωπραγματικό καλάθι του Ναν για να κερδίσουν το ματς.