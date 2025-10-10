Η Betsson απογείωσε την πρεμιέρα του Αυτοκράτορα – Ο Richard Hsiao στο πλευρό του κόσμου και της ομάδας

Ο Άρης Betsson συνέχισε εντυπωσιακά τη φετινή του πορεία στο BKT EuroCup, επικρατώντας των Veolia Towers Hamburg, με 98-76, σε ένα κατάμεστο και «ζωντανό» Nick Galis Hall, σφραγίζοντας το 2/2 στη διοργάνωση. H βραδιά δεν είχε μόνο μπασκετικό ενδιαφέρον: εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή, με την υπογραφή της Betsson.

Η πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή εμφάνιση του Άρη Betsson συνοδεύτηκε από μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Παρόντες στο γήπεδο ήταν δύο ξεχωριστές προσωπικότητες: ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, αλλά και ο νέος ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο Richard Hsiao, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο και έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι κοντά στην ομάδα – και κυρίως κοντά στους φίλους του Άρη Βetsson.

Η εμπειρία ξεκίνησε πριν το τζάμπολ

Από νωρίς το απόγευμα, η Betsson δημιούργησε έναν μοναδικό χώρο διασκέδασης και αλληλεπίδρασης μέσα από το Fan Zone. Διαδραστικά παιχνίδια, θεματική μπασκετική κατασκευή και promo team ανέβασαν τον παλμό και μετέτρεψαν την αναμονή σε εμπειρία γιορτής.

Ανάμεσα στον κόσμο βρέθηκε και ο Richard Hsiao, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο Fan Zone, έπαιξε, φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με τους φίλους του Άρη Betsson, δείχνοντας έμπρακτα πως είναι κοντά στην ομάδα και σε όσους τη στηρίζουν με πάθος. Η παρουσία του ήταν ζεστή και άμεση, στοιχεία που αναγνωρίστηκαν έντονα από τον κόσμο, που τον υποδέχθηκε θερμά.

Betsson Court Shot και σύνθημα νέας εποχής

Το αποκορύφωμα ήρθε στο ημίχρονο του αγώνα, όταν ο Richard Hsiao ήρθε στο παρκέ για να εκτελέσει ένα συμβολικό “betsson court shot”, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα εποχή στον Άρη Betsson.



Ως υπερήφανος Μεγάλος Χορηγός και Ονοματοδότης της ΚΑΕ Άρης, η Betsson συνεχίζει να επενδύει σε αυθεντικές αθλητικές εμπειρίες. Στηρίζει έμπρακτα την ομάδα, τους ανθρώπους της και κυρίως τον κόσμο που την ακολουθεί πιστά.

Η νέα εποχή ξεκίνησε με νίκες, με παλμό, με πίστη. Και με την Betsson στο πλευρό του Άρη Βetsson – εκεί που χτυπάει η καρδιά του παιχνιδιού.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο.