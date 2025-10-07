Βίνσεντ: «Λέω στον Βαντερμπίλτ πως νιώθω πιο άνετα όταν είναι στο παρκέ»

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ σε δηλώσεις του ανέφερε πως νιώθει πιο άνετα στο παρκέ όταν αγωνίζεται δίπλα του ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αντιμετώπισε τραυματισμούς στο γόνατο και δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά. Ωστόσο, φέτος δείχνει έτοιμος να δώσει πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο.

Μιλώντας στο «Spectrum SportsNet» μετά την ήττα στο φιλικό προετοιμασίας από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο 29χρονος τόνισε πως νιώθει πιο άνετα στο παρκέ, όταν στην ίδια πεντάδα βρίσκεται και ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

«Λέω συνεχώς στον Βαντερμπίλτ ότι νιώθω πολύ πιο άνετα όταν είναι στο γήπεδο, ειδικά όταν είμαι μαζί του. Απλά γνωρίζοντας το ανταγωνιστικό πνεύμα που φέρνει, την αμυντική ένταση. Έχει υψηλό IQ και στην επίθεση. Ξέρει πότε να προχωρήσει στην επόμενη ενέργεια, πότε να επιτεθεί ο ίδιος, οπότε πραγματικά απολαμβάνω τον χρόνο που παίζω με τον Βαντερμπίλτ και είναι υπέροχο να τον βλέπω να παίζει και να κινείται καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά.