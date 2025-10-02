Μελισσαράτος: «Η Χαλκίδα αξίζει μια ομάδα στην GBL»

Ο νέος σέντερ της ΑΓΕΧ BC, Πέτρος Μελισσαράτος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πρόκριση της ομάδας στο Final-4 – UNICEF Trophy: «Όλες οι ομάδες βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυτήν τη στιγμή που, μετά τις προετοιμασίες μας και τον μεγάλο όγκο προπόνησης που έχουμε βάλει, σίγουρα δεν είμαστε έτοιμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα με στόχους και φιλοδοξίες να κερδίζει απ’ την πρώτη στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα για να… βάλουμε το νερό στ’ αυλάκι. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι περάσαμε στο Final-4 – UNICEF Trophy. Είναι μια πολύ καλή αρχή για τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για έτοιμες ομάδες. Έχουμε και την πρεμιέρα πρωταθλήματος το σαββατοκύριακο, οπότε θα πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε αυτό που θέλουμε και αξίζουμε. Μακάρι να είμαστε υγιείς όλοι όσοι συμμετέχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε».

Για τη νέα προσπάθεια της ΑΓΕΧ BC: «Κατά την άποψή μου, νομίζω πως ο κόσμος της Στερεάς Ελλάδας και δη της Χαλκίδας αξίζει μια ομάδα στα “σαλόνια” της GBL. Γενικότερα “διψούν” πάρα πολύ οι άνθρωποι εδώ για αθλητισμό και μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Είναι μια καλή ευκαιρία φέτος να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να μας “αγκαλιάσει” ο κόσμος, να έρθει να γεμίσει το κλειστό της Κανήθου και, αν είναι δυνατόν, να ανεβούμε και στα “σαλόνια” της GBL. Θεωρώ πως είναι μια ομάδα ιστορική, το γήπεδο έχει φιλοξενήσει μεγάλα παιχνίδια και διοργανώσεις, οι άνθρωποι εδώ το θέλουν πάρα πολύ και τους αρέσει, οπότε δε νομίζω πως υπάρχει κάποιος λόγος για να μην είναι η ΑΓΕΧ στα “μεγάλα σαλόνια”. Αυτό που μένει είναι να το αποδείξουμε μες στο γήπεδο και να κερδίσουμε εκεί τη θέση μας. Εμείς απ’ τη μεριά μας προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να “αγκαλιάσει” την προσπάθεια που κάνουμε, την οποία την ξεκίνησε ο Νίκος Οικονόμου στο Σχηματάρι και τη συνεχίζει στη Χαλκίδα. Να είναι γεμάτο το Κλειστό και όλοι μαζί να μπορούμε ν’ απολαύσουμε όμορφες στιγμές και να το χαρούν, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι εδώ».

Για την πρεμιέρα στην Elite League με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου (04/10): «Η Νίκη Βόλου έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο εντός έδρας ματς στο πρωτάθλημα, και με τη βοήθεια του κόσμου μας, που θα συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια, να μπορέσουμε να πάρουμε το “ροζ φύλλο”».

Για τη φετινή Elite League: «Είναι ακριβώς αυτό που λέει το σλόγκαν του πρωταθλήματος: “Expect the unexpected”. Όλα μπορούν να γίνουν. Έχοντας παίξει στην Elite League πολλά χρόνια, σίγουρα είναι πιο αναβαθμισμένο από παλαιότερα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από την ΕΟΚ για να αναβαθμιστεί. Οι ομάδες είναι άκρως ανταγωνιστικές, δε μπορείς να μιλήσεις για εύκολο παιχνίδι, ακόμα κι αν παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο. Πρέπει να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος σε κάθε αγώνα και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό, αλλιώς δε μπορείς να κερδίσεις».

Για τον Ζακ Μπράιαντ: «Για ‘μένα είναι ο καλύτερος ξένος που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια απ’ το πρωτάθλημα. Είναι υπερπολύτιμος σε όποια ομάδα και αν έπαιζε. Τον σέβομαι πάρα πολύ, έχουμε και μια αδυναμία ο ένας στον άλλον. Έχουμε ήδη ένα πρωτάθλημα μαζί όταν ήμασταν στον Μίλωνα και, μάλιστα, κόντρα στον Πανιώνιο στον τελικό. Η αξία του αντιπάλου μεγαλώνει την επιτυχία σου».