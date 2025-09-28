«Πέντε αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Ντουμπάι BC με την Παρτιζάν - Εκτός και ο Μούρινεν»

Η Ντουμπάι BC θα αναμετρηθεί με την Παρτιζάν στο πρώτο της ματς στην Euroleague και πέντε παίκτες είναι αμφίβολοι. Εκτός αναμένεται να μείνει και ο Μίκα Μούρινεν.

Η Ντουμπάι BC θα συμμετέχει στην Euroleague της νέας σεζόν και στο πρώτο της ματς στην διοργάνωση θα κοντραριστεί με την Παρτιζάν (30/9, 19:00).

Ο Τζαϊτέ θα παραμείνει εκτός λόγω του τραυματισμού του και σύμφωνα με το «zurnal» αμφίβολοι για το συγκεκριμένο ματς είναι και οι Αλέκσα Αβράμοβιτς, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Νέιτ Μέισον, Κλεμέν Πρέπελιτς και Ντουέιν Μπέικον.

Τέλος, σύμφωνα με το «Mozzart Sport» και ο Μίκα Μούρινεν θα μείνει εκτός. Ο 18χρονος δεν έχει περάσει ακόμα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και δεν θα δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ομάδας του.