Η πρόβλεψη του Μίσιτς για την Euroleague: Πρώτη η Χάποελ, ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (vid)

Ο Βασίλιε Μίσιτς έκανε τη δική του πρόβλεψη για την κατάταξη της Euroleague, βάζοντας στην κορυφή της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση και τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Euroleague ο Βασίλιε Μίσιτς έκανε τη δική του πρόβλεψη για την κατάταξη στην κανονική διάρκεια.

Στην κορυφή έβαλε την Χάποελ Τελ Αβίβ, και μετά επέλεξε τους «αιωνίους», με τον Ολυμπιακό να είναι δεύτερο και τον Παναθηναϊκό τρίτο. Τέταρτη τοποθέτησε την Αναντολού Εφές, με τις Φενερμπαχτσέ, Ερυθρό Αστέρα και Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθούν. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνο και Μονακό.

Ενδέκατη βρίσκεται η Μπαρτσελόνα και από κάτω η Ντουμπάι BC. Έπειτα, είναι η Μπασκόνια, 14η είναι η Παρί και στην 15η θέση βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Ακολουθεί η Ζαλγκίρις Κάουνας και στον... πάτο του πίνακα βρίσκονται οι Βαλένθια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Βίρτους Μπολόνι.

Αναλυτικά η κατάταξή του:

1) Χάποελ Τελ Αβίβ

2) Ολυμπιακός

3) Παναθηναϊκός AKTOR

4) Αναντολού Εφές

5) Φενερμπαχτσέ

6) Ερυθρός Αστέρας

7) Ρεάλ Μαδρίτης

8) Παρτιζάν

9) Αρμάνι Μιλάνο

10) Μονακό

11) Μπαρτσελόνα

12) Ντουμπάι BC

13) Μπασκόνια

14) Παρί

15) Μπάγερν Μονάχου

16) Ζαλγκίρις Κάουνας

17) Βαλένθια

18) Βιλερμπάν

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ

20) Βίρτους Μπολόνια