ΣΕΑΚ: Τα συγχαρητήρια στην Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών (Σ.Ε.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ανδρών για την σπουδαία επιτυχία της στο EuroBasket 2025, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων μετά από δεκαέξι χρόνια.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς και της προσήλωσης των αθλητών, αλλά και απόδειξη της δύναμης και της διαχρονικής ποιότητας του ελληνικού μπάσκετ. Η Εθνική Ομάδα απέδειξε ότι συνεχίζει να διαπρέπει, με παρόν γεμάτο ενέργεια και μέλλον γεμάτο προοπτική.

Συγχαρητήρια αξίζουν ιδιαιτέρως στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στους διεθνείς αθλητές που τίμησαν τη φανέλα με αυταπάρνηση και πάθος, στον προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες της ομάδας, των οποίων η συνεισφορά υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία αυτή.

Ο Σ.Ε.Α.Κ. εκφράζει για ακόμη μία φορά την υπερηφάνεια του για την Εθνική και τους ανθρώπους που την στηρίζουν, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό μπάσκετ παραμένει σημείο αναφοράς στον αθλητικό χάρτη».