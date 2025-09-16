Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού για περαιτέρω εξετάσεις

Ο Άλεξ Μουμπρού νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, εκεί όπου θα βρεθεί για άλλες δύο εβδομάδες για περαιτέρω εξετάσεις.

Η περιπέτεια της υγείας του Άλεξ Μουμπρού συνεχίζεται, με τον Ισπανό τεχνικό να απουσιάζει από τους εκδηλώσεις των εορτασμών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket.

Όπως αναφέρει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ της Mundo Deportivo, ο Άλεξ Μουμπρού, αμέσως μετά το EuroBasket 2025 μετέβη στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο, ώστε να διαγνωστεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Ο Μουμπρού υπέστη παγκρεατίτιδα πριν το EuroBasket 2025, επέστρεψε στην φάση των «16», όμως δεν μπόρεσε να κοουτσάρει στα υπόλοιπα παιχνίδια, με τον βοηθό του Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, να αναλαμβάνει τα ηνία και να οδηγεί την Γερμανία μέχρι το χρυσό μετάλλιο.