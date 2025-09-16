Κουζέλογλου: «Τρομερό συναίσθημα να βρίσκομαι με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία»

Ο Γιάννης Κουζέλογλου μίλησε για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, τον Τζος Γκίντεϊ, αλλά και την επιτυχία της Εθνικής στο EuroBasket 2025

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ταξίδι στην Αυστραλία:

«Είναι τρομερό συναίσθημα, είχαμε ένα δύσκολο ταξίδι, πολύ μεγάλο, αλλά είναι μια τρομερή εμπειρία που βρισκόμαστε εδώ και κάναμε σήμερα την πρώτη μας προπόνηση».

Για τον Γκίντεϊ:

«Τρομερός ο Γκίντεϊ».

Για το αν περίμενε να φτάσει μέχρι την Αυστραλία:

«Όχι δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση το να έρθω στην Αυστραλία να παίξω μπάσκετ, βασικά δεν περίμενα να ταξιδέψω ποτέ στην Αυστραλία για να είμαι ειλικρινής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα με τον Παναθηναϊκό. Έχω βρει πάρα πολλούς Έλληνες, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα με την ομάδα μου».

Για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας και την επιστροφή των συμπαικτών του:

«Σίγουρα θα πω συγχαρητήρια στα παιδιά για την τρίτη θέση που κατέλαβαν. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθούμε όλοι μαζί να κάνουμε προπόνηση για να εμφανιστούμε όσο πιο σύντομα γίνεται για τους επίσημους αγώνες».