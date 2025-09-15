Mπογκντάνοβιτς για Εθνική Ελλάδος: «Κάποιες φορές λάμπει σαν χρυσό, συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μέσα από τα social media συνεχάρη την Εθνική για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

Ο μεγάλος άτυχος της Σερβίας στην φετινή διοργάνωση, έκανε retweet την ανάρτηση της FIBA, για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα, δίνοντας τα συγχαρητήρια του στην «γαλανόλευκη».

«Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στους ορθόδοξους αδερφούς μας. Σεβασμός», ανέφερε στο μήνυμά του ο έμπειρος γκαρντ της Εθνικής Σερβίας και των Λος Άντζελες Κλίπερς.