Στην Αθήνα το Final 4 του 2026, με ψήφους 8-3!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι ομάδες της Ευρωλίγκα ψήφισαν Αθήνα για το Final 4 του 2026! Με ψήφους 8-3 και δύο λευκά ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

H μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με το Final Four της Euroleague να διεξάγεται και πάλι στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Η πρόταση της Ελλάδας επικράτησε με 8-3 ψήφους και το ΟΑΚΑ θα ντυθεί και πάλι στα χρώματα της διοργάνωσης τον Μάιο.

Μετά από μια νέα θυελλώδη διαδικασία, με τον Ολυμπιακό αιχμή του δόρατος απέναντι στην Εuroleague να έρχονται σε σφοδρή αντιπαράθεση για περίπου μία ώρα, οι ομάδες της Εuroleague αποφάσισαν: Με ψήφους 8-3 και δύο λευκά το Final Four θα γίνει στην Αθήνα τον Μάιο του 2026.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε έντονο διάλογο με τους επικεφαλής της Εuroleague ενώ ο Χρήστος Σταυρόπουλος της Αρμάνι Μιλάνο πρότεινε να συζητήσουν όλες οι ομάδες δια ζώσης στη Βαρκελώνη.

Τελικώς με παρέμβαση της Φενέρ, της Μπασκόνια και της ΤΣΣΚΑ η διαδικασία της ψηφοφορίας ξεκίνησε καθώς οι προαναφερθείσες ομάδες αντιτάχθηκαν σε νέα αναβολή.

Το αποτέλεσμα ήταν θριαμβευτικό για την Αθήνα και συντριπτικό κατά του μπλοκ Σέρβων και… υπολοίπων Ελλήνων.