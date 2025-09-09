Αυτοί σφυρίζουν το ματς της 15ετίας της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία για τους «8» του Eurobasket.

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το πιο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας την τελευταία 15ετία.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 στη Ρίγα.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ανάμεσα στην Τουρκία και την Πολωνία ορίστηκαν οι Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Μάρτιν Χορόζοφ (Βουλγαρία).

