«Μπάνκι και Τζόρτζεβιτς τα φαβορί για τη θέση του Ποτσέκο στην Ιταλία»

Οι Λούκα Μπάνκι και Σάσα Τζόρτζεβιτς φαίνεται να είμαι τα μεγάλα φαβορί για την αντικατάσταση του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στην Ιταλία.

Τα πρώτα δημοσιεύματα ήθελαν τον Μπάνκι, να είναι ο επικρατέστερος, όμως όπως αναφέρει η «Tuttosport» στο κάδρο υπάρχει και ο Τζόρτζεβιτς.

Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει γίνει ήδη η πρώτη επαφή με τον Σέρβο τεχνικό και πλέον μένει να φανεί ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ποτσέκο στον πάγκο της Ιταλίας.

