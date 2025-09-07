Νέα «βόμβα» στη Ρίγα: Μέσα σε λίγες ώρες δύο φαβορί για το χρυσό (Σερβία & Γαλλία) πήγαν... σπίτι τους, με τη Γεωργία να αποκλείει στους «16» τους «τρικολόρ» (80-70)! Ήρωας για τους νικητές ο Τορνίκε Σενγκέλια (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Αποστολή στη Λετονία.

Το EuroBasket των εκπλήξεων, των ανατροπών και των... σμπαραλιασμένων brackets. Κάθε πιθανή πρόβλεψη της πλειοψηφίας πήγε... περίπατο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες δύο από τα φαβορί για το χρυσό, η Σερβία και η Γαλλία, γνώρισαν οδυνηρούς αποκλεισμούς. Αυτή τη φορά, η Γεωργία υποχρέωσε τους «τρικολόρ» σε μια ήττα - αποτυχία.

Η ομάδα του Αλεκσάντερ Ντζίκιτς, που θύμισε τη νίκη της στην πρεμιέρα απέναντι στην Ισπανία, πήγε σε «σφιχτό» ροτέισιον, ήταν σκληρή αμυντικά και έγραψε ιστορία. Ο 35χρονος Τορνίκε Σενγκέλια ήταν συγκλονιστικός (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ), με τον Καμάρ Μπόλντγουιν να κάνει... ματς καριέρας με 24 πόντους. Επιπλέον, ο Σάντο Μαμουκελασβίλι μέτρησε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, για να στείλει τη χώρα του στον προημιτελικό με τους Φινλανδούς.

Στην αντίπερα όχθη, οι Γάλλοι ήπιαν... θάλασσα και όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα δεν είχαν «καθαρό μυαλό». Οι «τρικολόρ» σούταραν με 17% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (6/36 3π.) και πέταξαν στα σκουπίδια τα 18 (!) επιθετικά ριμπάουντ που κατέβασαν.

Ανταγωνιστική στο ξεκίνημα η Γεωργία

Η Γεωργία ξεκίνησε με double score (7-14 στο 5'), χάρη στο δίδυμο Καμάρ Μπόλντγουιν - Τορνίκε Σενγκέλια, όμως οι παίκτες του Φοτού «μάζεψαν» γρήγορα την κατάσταση (16-16 στο 7'). Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ήταν ασταμάτητος στην 1η περίοδο (10 πόντοι), αλλά το σύνολο του Ντζίκιτς έδειχνε ανταγωνιστικό (20-24 στο 10', 9π. ο «Τόκο»).

Ισορροπημένο ημίχρονο στην "Arena Riga"

Ένα προσωπικό 5-0 του Σάντρο Μαμουκελασβίλι διαμόρφωσε νέο +7 για τους τυπικά φιλοξενούμενους (26-33 στο 14'), την ώρα που η Γαλλία δεν μπορούσε να βρει παιχνίδι στο τρανζίσιον. Όμως, τα 8 επιθετικά ριμπάουντ συνοδεύτηκαν από σκορ μέσα στο ζωγραφιστό και οι «τρικολόρ» ισοφάρισαν ξανά (33-33 στο 18'), στο διάστημα που οι Σενγκέλια - Μπιτάτζε έπαιρναν «ανάσες». Ο Ζακαρί Ρισασέ με 2/2 βολές έβαλε μπροστά την ομάδα του (35-33), ο Μπόλντγουιν «απάντησε» με νέο 5-0 (35-38 στο 19') και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 37-38.

Σταθερά μπροστά το... αουτσάιντερ με σπουδαία προσπάθεια

Το -θεωρητικά- φαβορί συνέχισε να προβληματίζει (3/17 3π.) και οι Γεωργιανοί διατήρησαν το «πάνω χέρι» με την τριπλέτα τους να κυριαρχεί (44-46 στο 25' και 44-50 στο 27'). Ο Φοτού... ανακάτεψε την τράπουλα, αλλά ο «Μάμου» έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ - φάουλ για το 48-53 (28'). Παράλληλα, σπουδαία δουλειά έκανε και ο Μπόλντγουιν (50-56 στο 29' με τον Αμερικανό να φτάνει τους 17π.) και στο 30' το ταμπλό «έγραφε» 54-58.

Η Γαλλία έπαθε... Σερβία και η Γεωργία πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση

Ο Μπέκα Μπουρζανάντζε με 3π. από τη γωνία έστειλε τη Γεωργία στο +7 (54-61) και το σουτ του «καυτού» Μπόλντγουιν έκανε την ομάδα του Ντζίκιτς να... φλερτάρει με το διψήφιο (54-63 στο 32'). Οι Γάλλοι έμοιαζαν αγχωμένοι, όμως δυο τρίποντα από Οκόμπο (57-63 στο 33') και Ρισασέ (60-63 στο 34') τους έβαλαν ξανά στο παιχνίδι. Ο Σενγκέλια έκανε τη Γεωργία να... ανασάνει (61-66 στο 35'), ο Φρανσίσκο «απάντησε» άμεσα (64-66) και ο Οκόμπο ισοφάρισε (66-66 στο 36'). Ο Μπόλντγουιν σκόραρε για το 66-68, ο Οκόμπο αστόχησε για τρεις, όμως πήρε το επιθετικό φάουλ του Μπιτάτζε (37') και το «θρίλερ» συνεχίστηκε στη Λετονία. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο game changer Γάλλος γκαρντ ισοφάρισε εκ νέου (68-68) και ο Ντζίκιτς κάλεσε time out.

Με... κρύο αίμα ο Σενγκέλια βρήκε ένα ακόμα σπουδαίο τρίποντο (68-71 στο 37'). Οι Γάλλοι κατέβασαν δυο επιθετικά ριμπάουντ σε ένα κομβικό σημείο, αλλά και η 3η προσπάθειά τους να σκοράρουν δεν βρήκε στόχο, με τον Μπιτάτζε -μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης- να κάνει ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Χόαρντ. Η Γεωργία έπαιξε με τον χρόνο, ο Μπόλντγουιν έμοιαζε «εξουδετερωμένος», αλλά στο τέλος των 24'' κέρδισε ό,τι καλύτερο μπορούσε: φάουλ και τρεις βολές (1'26'' για το τέλος). Ο πλέι μέικερ των Γεωργιανών πήγε στη γραμμή μετά το time out του Φοτού και επέδειξε αξιοζήλευτη ψυχραιμία, βάζοντας 3/3β. για το 68-74. Από τη μεριά της, η Γαλλία βρήκε ένα γρήγορο καλάθι με τον Χόαρντ (70-74). Ο Σενγκέλια με 1/2β. έκανε το 70-75, ο Φρανσίσκο σημάδεψε στο σίδερο και οι Γεωργιανοί «κλείδωσαν» το νέο... μπαμ του τουρνουά (70-80 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

