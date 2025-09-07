Συγκινητικός Λεμπρόν για Μπράιαντ: «Ήταν ο συνδετικός κρίκος - Τον κάναμε περήφανο»

Κατά τη διάρκεια του Hall Of Fame ο Λεμπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στον Κόμπε Μπράιαντ και στον ρόλο του στην «Redeem Team».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπήκε στο Hall Of Fame ως μέρος της ιστορικής «Redeem Team». Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς όταν πήρε τον λόγο μίλησε για τον Κόμπε Μπράιαντ και την σημασία του στην ομάδα.

«Ήταν ο συνδετικός κρίκος που χρειαζόμασταν για να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Έβαλε σοβαρότητα στην ομάδα. Μας έκανε να συγκεντρωθούμε. Ήμουν 23 χρόνων, εκείνος είχε κερδίσει ήδη πρωταθλήματα. Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο. Και στο τέλος αυτού του ταξιδιού πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τον κάναμε περήφανο σίγουρα» ανέφερε ο Λεμπρόν.