Η «ηρωική» Βοσνία νίκησε τη Γεωργία σε ματς υψηλής έντασης στη Λεμεσό (84-76) και πήρε την πρόκριση στους «16» του EuroBasket. "Do or die" το Ισπανία - Ελλάδα (21:30), με τη «γαλανόλευκη» να παίζει για την κορυφή και τους «φούριας ρόχας» για τη... ζωή τους. Αποστολή στην Κύπρο.

Παιχνίδι με ένταση, υψηλό physicality και μεγάλους πρωταγωνιστές στην 5η αγωνιστική του EuroBasket. Η Βοσνία πήρε μια σπουδαία νίκη, ανέβηκε στο 3-2 και «σφράγισε» την παρουσία της στα νοκ - άουτ του τουρνουά, καθώς θα είναι η 3η του Group C. Αντιθέτως, η ομάδα του Αλεκσάντερ Ντζίκιτς υποχώρησε στο 2-3 και θα περιμένει το Ελλάδα - Ισπανία (21:30) για να μάθει αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Βλέπετε, το βραδινό ματς είναι πλέον και επίσημα... τελικός. Η Ελλάδα θέλει νίκη για να βγει 1η και αν την πετύχει το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο θα αποκλειστεί από τη Φάση των Ομίλων. Σε περίπτωση επικράτησης των «φούριας ρόχας», τότε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα είναι 4η, με τη Γεωργία να μένει εκτός και τους Ισπανούς να συνεχίζουν κανονικά στη Ρίγα. Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, πως το Ισπανία - Ελλάδα απέκτησε και με τη... βούλα τη «βαρύτητα» ενός αγώνα - τελικού.

Ο Γιούσουφ Νούρκιτς ήταν συγκλονιστικός στο ζωγραφιστό (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ), ο Τζον Ρόμπερσον έκανε ξανά τη... δουλειά με ακρίβεια (15 πόντοι, 5 ασίστ), ενώ εξαιρετικός ήταν για άλλο ένα βράδυ και ο Έντιν Άτιτς (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ). Παίκτης - κλειδί για τους νικητές ο Αλεκσάνταρ Λάζιτς, που ευστόχησε σε ένα τρίποντο - μαχαιριά (13 πόντοι).

Από την άλλη, ο Σάντο Μαμουκελασβίλι τα έδωσε όλα με... μόλις 9'' στον πάγκο (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ σε 39'51''), με τον Τονρίκε Σενγκέλια να είναι κακός (2/11 σουτ, 2 λάθη). Χωρίς «καθαρό μυαλό» η Γεωργία στην 4η περίοδο, καθώς έμοιαζε... σκασμένη από το πολύ «κλειστό» ροτέισιον του κόουτς Ντζίκιτς (πέντε παίκτες με 34+ λεπτά στο παρκέ έκαστος).

Με ρυθμό και συγκέντρωση οι Βόσνιοι στην 1η περίοδο

Με 3/4 τρίποντα και την ενέργεια από το κοινό τους οι Βόσνιοι πήραν το «πάνω χέρι» (10-4 στο 4'), αλλά οι Γεωργιανοί απάντησαν (12-10 στο 6'). Ωστόσο, τα 2φ. του Καμάρ Μπόλντγουιν έφεραν εκνευρισμό και κακές επιλογές στην επίθεση της ομάδας του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς, με την «παρέα» του Γιουσούφ Νούρκιτς (6π., 3ρ.) να το εκμεταλλεύεται (20-15 στο 10' με 5π. του Έντιν Άτιτς).

Κυρίαρχη Βοσνία με συνέπεια πίσω από τα 6,75μ.

Το σύνολο του Αζίζ Μπεκίρ σούταρε με 50% πίσω από τα 6,75μ. και «φλέρταρε» με διψήφιες διαφορές (29-20 στο 13'). Τελικά, ο Άντιν Βράμπατς «έγραψε» το +11 με λέι απ (33-22 στο 14'), το οποίο διατήρησαν με 3π. του Τζον Ρόμπερσον (40-29 στο 17'). Η Γεωργία δεν μπορούσε να βρει συνέπεια σε καμία από τις δύο πλευρές του παρκέ και το τρίποντο και φάουλ του διψήφιου Άτιτς έμοιαζε με το... κερασάκι στη βοσνιακή τούρτα του πρώτου μέρους (44-31 στο 18', πριν από το 47-35 στο 20' με 8/18 3π. της Βοσνίας).

Επέστρεψε η Γεωργία από το -14 με τρομερό Μαμουκελασβίλι

Ο Ρόμπερσον ήταν... on fire και με δυο τρίποντα στην επανάληψη έστειλε τη Βοσνία στο +14 (53-39 στο 22'). Όμως, ένα «ξέσπασμα» του «Μάμου» κράτησε τη Γεωργία στο ματς (56-46 στο 25'). Σε εκείνο το σημείο, ο Άτιτς «έβγαλε» το highlight του αγώνα σταματώντας ψηλά τον Σενγκέλια. Ωστόσο, ο Μαμουκελασβίλι δεν είχε αντίπαλο (17π. με 7/10 εντός πεδιάς και 8 ριμπάουντ), ο Μπιτάτζε ήταν διψήφιος (13π.) και η Γεωργία «ροκάνισε» κι άλλο την απόσταση (59-51 στο 27'), παρά τα... νεύρα μεταξύ των παικτών της. Το παιχνίδι είχε αποκτήσει... άγρια ομορφιά, η ένταση ήταν στα ύψη και ο Σανάντζε μείωσε ακόμα περισσότερο (61-56 στο 28' με 3π. από τη γωνία). Ο Μπεκίρ επανέφερε τους Ρόμπερσον - Νούρκιτς, όμως πλέον το παιχνίδι ήταν «ανοιχτό» (67-62 στο 30' δια χειρός Μπόλντγουιν).

Η Βοσνία πέρασε στους «16» και έκανε και επίσημα... τελικό το Ισπανία - Ελλάδα

Τα ποσοστά της Βοσνίας πίσω από τα 6,75μ. έπεσαν στην αρχή της 4ης περιόδου και ο Μπόλντγουιν με ένα προσωπικό 5-0 ισοφάρισε τη ματσάρα στο «Σπύρος Κυπριανού» (69-69 στο 33'). Όμως, ο Ντζίκιτς διατηρούσε το πολύ «σφιχτό» ροτέισιον, η Γεωργία έχανε πολύτιμα ριμπάουντ και ο Νούρκιτς «ξεκόλλησε» την Βοσνία (73-71 στο 34'). Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Ρόμπερσον ευστόχησε για 4η φορά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου για το +5 των τυπικά γηπεδούχων (76-71 στο 35').

Ο Νούρκιτς έβγαλε μια σπουδαία άμυνα στον Μαμουκελασβίλι και ο Μπιτάτζε έκανε ένα... ανόητο αντιαθλητικό φάουλ. Η Βοσνία δεν το εκμεταλλεύτηκε (1/2β. Λάζιτς και λάθος του Άτιτς), αλλά η Γεωργία ξόδευε την μία κατοχή μετά την άλλη, μοιάζοντας να έχει μείνει από ενέργεια. Με 3'32'' για το τέλος ο Λάζιτς βρήκε τρίποντη - βόμβα για το 80-71 και το γήπεδο πήρε... φωτιά. Ο Σανάντζε αστόχησε σε κομβικό σουτ (37'), ο Μπιτάτζε έκανε λάθος και ήταν πια φανερό πως οι πέντε Γεωργιανοί στο παρκέ είχαν «σκάσει». Έτσι, η «μαχητική» και ανώτερη Βοσνία διαχειρίστηκε πιο σωστά τα τελευταία λεπτά και έφτασε στην μεγάλη επικράτηση (84-76 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!