Σερβία-Τουρκία: Σούπερ εμφάνιση από Όσμαν, έμεινε χαμηλά ο Μιλουτίνοφ

Στο καλύτερο ματς του φετινού Ευρωμπάσκετ, τα αστέρια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ήταν εκεί. Ο Οσμάν είχε εξαιρετική απόδοση, ο Μιλουτίνοφ είχε μια ΟΚ ημέρα στη δουλειά χωρίς να ξεχωρίσει.

Σε μια απίστευτη ματσάρα, η Τουρκία πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στην Σερβία με 95-90, σε ένα ματς που είχε και ελληνικό ενδιαφέρον αφού πέρα από την παρουσία του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των Τούρκων, υπήρξε και... μάχη Οσμάν-Μιλουτίνοφ στο παρκέ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μάλιστα ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Τουρκίας, αφού o Tσέντι Οσμάν σε 34 λεπτά συμμετοχής είχε 16 πόντους, με 6/10 εντός παιδιάς, έχοντας ακόμη στο ενεργητικό του ένα ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Όσον αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, σε 17 λεπτά συμμετοχής κινήθηκε στα... ρηχά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 5 πόντους, έχοντας 2/4 εντός παιδιάς, ενώ μάζεψε και τέσσερα ριμπάουντ.