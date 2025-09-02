Με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 36 πόντους, η Γαλλία κέρδισε την οικοδέσποινα του Δ' ομίλου Πολωνία με 83-76 στην 5η αγωνιστική. Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου, από τον οποίο θα βρει αντίπαλο η Ελλάδα στους «16».

Μετά την ήττα-σφαλιάρα από το Ισραήλ, η Γαλλία συνήλθε και κόντρα στους αήττητους μέχρι τώρα Πολωνούς πήρε μια σπουδαία νίκη, που τη βάζει σε τροχιά κατάκτησης της πρώτης θέσης στον όμιλο του Κατοβίτσε. Τριπλή ισοβαθμία πλέον στην κορυφή με ρεκόρ 3-1 για Γαλλία, Ισραήλ και Πολωνία, με τη Σλοβενία να ακολουθεί στο 2-2. Στην τελευταία αγωνιστική (5η) του Δ' ομίλου η Γαλλία παίζει με την -χωρίς νίκη- Ισλανδία (4/9, 16:00), ενώ η Πολωνία αντιμετωπίζει το -επίσης αδιάφορο βαθμολογικά- Βέλγιο (4/9, 21:30), ενώ την ίδια μέρα κοντράρεται η Σλοβενία με το Ισραήλ.

Στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης οι Γάλλοι κέρδισαν τη μάχη των ριμπάουντ με 40 έναντι 31 των Πολωνων, έχοντας μάλιστα 23 επιθετικά ριμπάουντ! Φοβερός και τρομερός ο Γιαμπουσέλε με 36 πόντους (6/8 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 6/10 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, εξαιρετικός και ο Έλι Οκόμπο με 14 πόντους και 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος έπιανε τον αστράγαλό του στα τελευταία δευτερόλεπτα, πέτυχε 18 πόντους, με τους Ματέους Πονίτκα και Μιχάλ Σοκολόφσκι να ακολουθούν με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Ως το +9 η Γαλλία, επέστρεψαν οι Πολωνοί

Με τον Γιαμπουσέλε να μπαίνει ζεστός (6π.) στο παιχνίδι η Γαλλία έφτασε στο 12-5, όμως η Πολωνία είχε διάθεση και έβγαζε ενέργεια παίρνοντας δύναμη και από τον κόσμο της. Πρώτα ο Πλούτα και έπειτα με τα τρίποντα των Σοκολόφσκι, Λαζίνσκι έδωσαν το προβάδισμα με 12-13 μετά από σερί 0-8, ενώ ο Πονίτκα έγραψε και το 17-20. Ωστόσο, οι Γάλλοι ανέκτησαν το προβάδισμα χάρη στο σκορ των Οκόμπο, Γιαμπουσέλε φτάνοντας στο 27-24 της πρώτης περιόδου.

Την στιγμή που η Γαλλία έδειχνε να βρίσκει ρυθμό αποκτώντας απόσταση 9 πόντων (33-24), οι Πολωνοί απάντησαν και με τους Πονίτκα και Λόιντ πλησίασαν στο 36-35. Ο ανήσυχος Φοτού πήρε τάιμ άουτ για να κόψει το μομέντουμ των αντιπάλων, αλλά ο Λόιντ είχε πάρει... φωτιά και μετά και το κάρφωμα του Ολεΐντιτσακ η Πολωνία προσπέρασε με 41-44, σκορ που σημάδεψε το ημίχρονο.

Με Γιαμπουσέλε στο +13, πάλεψε για την ανατροπή η Πολωνία

Ο Πονίτκα έκανε το 43-48, όμως ο Γιαμπουσέλε ένιωθε καλά και με προσωπικό σερί 8-0 έβαλε τη Γαλλία ξανά σε θέση οδηγού με το 55-50. Η Πολωνία είχε χάσει τη συγκέντρωση και την ευστοχία της με αποτέλεσμα οι Κορντινιέ, Οκόμπο να διαμορφώσουν το 59-52, προτού ο Σοκολόφσκι μειώσει με τρίποντο στο 60-55 της τρίτης περιόδου.

Το... σόου του Γιαμπουσέλε συνεχίστηκε καθώς με ακόμα δύο δικά του τρίποντα η Γαλλία ξέφυγε με 68-55, μπαίνοντας έτσι σε καθαρό ρόλο φαβορί για τη νίκη. Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν πάντως και με τον Μπαλτσερόφσκι να δίνει λύσεις σε σκορ και ριμπάουντ, έγινε το 71-63. Αλλά, ο Γιαμπουσέλε ήταν παντού και σκοράροντας είτε από μακριά, είτε από κοντά κρατούσε την ομάδα του σε απόσταση ασφαλείας (76-65 στο 36'). Χορντ και ο Γιαμπουσέλε σημείωσαν το 80-71, αλλά οι Πονίτκα και Σοκολόφσκι έκαναν το ματς ξανά ντέρμπι, μειώνοντας σε 80-76 στο1'45'' πριν το φινάλε. Ο Λουβαβού-Καμπαρό έχασε τις βολές του (0/2), ο Λόιντ δε βρήκε στόχο και ο Οκόμπο με τρίποντο (83-76) στα 9'' έβαλε τέλος στο αήττητο των Πολωνών.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 41-44, 60-55, 83-76

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

