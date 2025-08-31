Η Πολωνία ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στο τέλος είδε την Ισλανδία να παίρνει το προβάδισμα, αλλά με ένα σερί 8-0 στα τελευταία λεπτά «καθάρισε» το ματς και πήρε τη νίκη με 84-75.

Η Πολωνία αναμετρήθηκε με την Ισλανδία και κατάφερε να κάνει το 3/3 στο Eurobasket 2025, την ίδια ώρα που η Ισλανδία... έπεσε στο 0/3. Οι Πολωνοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς και κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους. Όμως, στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ισλανδία έκανε την αντεπίθεση και πέρασε μπροστά με 70-73. Τελικά, το σύνολο του Μίλισιτς κατάφερε να επανακτήσει το προβάδισμα με ένα σερί 8-0 και να επικρατήσει με 84-75.

Για την Πολωνία ο Τζόρνταν Λόιντ είχε 26 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 30:50 και ο Ματέους Πονίτκα μέτρησε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 μπλοκ σε 30:58. Ακόμη, σημειώνεται πως ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι τελείωσε το ματς με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 17:34.

Από την άλλη, για την Ισλανδία ο Τρίγκβι Χλίνασον είχε σε 37:15 21 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, με τον Έλβαρ Φρίντρικσον να προσθέτει σε 25:21 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Τέλος, ο Μάρτιν Χέρμανσον σημείωσε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32:44.

Σταθερά μπροστά στο σκορ η Πολωνία

Η Πολωνία μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Μπαλτσερόφσκι, Πονίτκα και Λόιντ κατάφερε να προηγηθεί με 12-3. Η Ισλανδία με τις βολές του Χλίνασον και το τρίποντο του Στέιναρσον μείωσε στους 5 (12-7), ενώ μετά το καλάθι του Πονίτκα ο Γιόνσον διαμόρφωσε το 14-10. Χλίνασον και Γκούναρσον μείωσαν στους δύο (14-12, 16-14) και τελικά η Πολωνία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 19-16. Ο Θράσταρσον έριξε τη διαφορά στον πόντο (19-18) αλλά με ένα σερί 6-0 οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να βρεθούν στο +7 (25-18). Μετά το τρίποντο του Πλούτα, ο Χλίνασον και ο Χέρμανσον έκαναν το 28-26 αλλά με τους Πονίτκα, Μπαλτσερόφσκι και Λόιντ η Πολωνία κατάφερε να βρεθεί στο +5 (35-30). Ο Χέρμανσον βρήκε σκορ για την Ισλανδία και οι Πονίτκα και Λόιντ διαμόρφωσαν το 41-32 του ημιχρόνου.

Πήγε να... χαρίσει το ματς αλλά κέρδισε η Πολωνία

Οι Πολωνοί ξεκίνησαν καλά το τρίτο δεκάλεπτο και με τους Λατσίνσκι, Λόιντ και τους πέντε πόντους του Πονίτκα βρέθηκαν στο +14 (50-36). Φρίντρικσον και Γκούντμουντσον έδωσαν πόντους στην Ισλανδία (52-40). Με το τρίποντο του Πάλσον οι Ισλανδοί μπόρεσαν να μειώσουν στους 10 (59-49) και ο Χλίνασον έκανε το 59-51. Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Λόιντ να διαμορφώνει το 61-51. Ολεϊνίτσακ και Γκούναρσον διατήρησαν τη διαφορά στους 10 (63-53). Με ένα επιθετικό ξέσπασμα με τους Χέρμανσον, Χλίνασον και Φρίντριγκσον η Ισλανδία μείωσε σε 66-64 και αργότερα κατάφερε και να προηγηθεί με 70-73. Ωστόσο, ο Λατσίνσκι με τρίποντο ισοφάρισε 73-73 και τότε η Πολωνία... πάτησε το γκάζι και με ένα 8-0 προηγήθηκε με 81-73. Οι τυπικά γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν τη νίκη με 84-75.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-32, 61-51, 84-75

Τα στατιστικά του αγώνα.

