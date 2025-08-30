Η Ισλανδία είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως το Βέλγιο στο τέλος κατάφερε να κάνει μία πολύ μεγάλη ανατροπή και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Eurobasket με 71-64.

Ισλανδία και Βέλγιο αναμετρήθηκαν για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Οι Ισλανδοί ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα (31:58), όμως στα τελευταία λεπτά... κατέρρευσαν και το Βέλγιο, το οποίο προηγήθηκε για 2:21 κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 71-64. Έτσι, το Βέλγιο έχει πλέον ρεκόρ 1-1 και η Ισλανδία βρίσκεται στο 0-2.

Για τους νικητές ο Μανού Λεκόμτ είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:01, ενώ ο Ζαν-Μαρκ Εμουεμά προσέθεσε σε 30:42 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Διψήφιος ήταν ακόμα ο Ισμαέλ Μπάκο με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 27:02 και ξεχώρισε και ο Χανς Βανγουίν με 8 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28:56.

Για την Ισλανδία ο Τρίγκβι Χλίνασον τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 μπλοκ σε 39:02 και ο Μάρτιν Χέρμανσον μέτρησε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 29:23. Τέλος, ο Έλβαρ Φρίντρικσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:41.

Κοντά στο σκορ οι ομάδες, προβάδισμα για την Ισλανδία

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα και καμία από τις δύο δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ (8-8, 14-14). Ο Εμουεμά με τρίποντο έβαλε το Βέλγιο μπροστά με 14-17, αλλά ο Πάλσον «απάντησε» για το 17-17. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν ένα σερί 4-0 με τους Τζόνσον και Χλίνασον και έτσι έκλεισαν την περίοδο μπροστά με 21-17. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Βαν Βλιτ ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα και έτσι διαμόρφωσε το 25-25. Οι Χλίνασον και Πάλσον με ένα 5-0 έβαλαν ξανά μπροστά την Ισλανδία με 30-25 και οι Ισλανδοί διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (36-32).

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ισλανδία

Ο Φρίντρικσον με τρεις βολές στο ξεκίνημα της επανάληψης έκανε το 39-32, αλλά οι Βέλγοι «απάντησαν» με τους Βανγουίν και Σβαρτς (39-35). Οι Βαν Βλιτ και Μπάκο έριξαν τη διαφορά στον πόντο (40-39) και ο Μένες ισοφάρισε σε 43-43. Χλίνασον, Γκούντμουντσον και Θράσταρσον έδωσαν ξανά προβάδισμα στην Ισλανδία (50-43), με τον Βαν Ντεν Έιντε με τρίποντο ρίχνει τη διαφορά στους 4 (50-46). Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Γκούντμουντσον να διαμορφώνει το 52-46. Ο Εμουεμά με τρίποντο μείωσε σε 52-49 και ο Βανγουίν έριξε την διαφορά στον πόντο (52-51). Ο Χέρμανσον και ο Γκούντμουντσον με ένα σερί 6-0 έδωσαν ένα προβάδισμα 7 πόντων στην Ισλανδία (58-51) αλλά το Βέλγιο κατάφερε με τον Λεκόμτ και τον Μπάκο να ρίξει την διαφορά στον έναν πόντο (62-61). Το Βέλγιο με τις βολές του Σβαρτς κατάφερε να προηγηθεί με 62-62 με 1:06 να απομένουν για τη λήξη. Ο Χέρμανσον αστόχησε και ο Λεκόμτ έκανε το 62-65. Η Ισλανδία είδε τον Χλίνασον με 2/2 από τη γραμμή των βολών να μειώνει σε 64-65, αλλά και ο Λεκόμτ ευστόχησε και ανέβασε τη διαφορά στους 3 (64-67). Με 15,8" η Ισλανδία δεν κατάφερε να κάνει επαναφορά αφού έγινε παράβαση 5" αλλά και φάουλ πριν την επαναφορά. Ο πρώτος διαιτητής έκρινε ότι πρώτα πέρασαν τα δευτερόλεπτα και έτσι η μπάλα πέρασε στην κατοχή των Βέλγων. Ο Λεκόμτ με νέες βολές «κλείδωσε» τη νίκη για το Βέλγιο, με τον πίνακα του σκορ να σταματάει στο 64-71.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 36-32, 52-46, 64-71

Τα στατιστικά του αγώνα.

