Ποιος να τον σταματήσει; Ο Μάρκανεν έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, σταμάτησε στους 43 πόντους, βγαίνοντας στο 33' από το γήπεδο, και η Φινλανδία έκανε σκόνη τη Μεγάλη Βρετανία (109-79) με για το 2/2 στο Eurobasket.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Μάρκανεν την αναμέτρηση της Φινλανδίας κόντρα στους Βρετανούς, με τον αστέρα των Τζαζ να σταματάει στους 43 πόντους και να μπορούσε να σπάσει ρεκόρ αν ο Λάσι Τουόβι δεν τον τραβούσε στον πάγκο στο 33'.

Η Φινλανδία έκανε περπατώντας το 2/2 στον όμιλο που φιλοξενεί στο Τάμπερε και πλέον περιμένει στην 3η αγωνιστική του Eurobasket το Μαυροβούνιο. Από την άλλη «τελικός» για τη Μεγάλη Βρετανία κόντρα στη Σουηδία.

Το παιχνίδι δεν χωράει κριτικής, αφού η Φινλανδία ήταν ανώτερη και στα 40 λεπτά, έχοντας 27 ασίστ για 14 λάθη και 9 κλεψίματα, κυριαρχώντας και στα ριμπάουντ με 42-29. Θετική κι από την περιφέρεια με 12/32 (38%) στα τρίποντα, με 15/29 (52%) στα δίποντα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Μάρκανεν, που σταμάτησε στους 43 πόντους (7/13 τριπ., 6/9 διπ., 10/11 βολές), με τον Σάσου Σάλιν να προσθέτει άλλους 21 με 7/9 τρίποντα. Στους 13 ο Ολιβιέ Νκαμούα.

Από τη Μεγάλη Βρετανία πρώτος σκόρερ ήταν ο Λουκ Νέλσον με 13 πόντους, με τον Μάιλς Χέσον να προσθέτει άλλους 12 και τους Ακάσι Γιεμπόα και Ταρίκ Φιλίπ να έχουν από 10.

Πήρε μπροστά νωρίς ο Μάρκανεν και διαφορά η Φινλανδία

Και οι δύο ομάδες έδωσαν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι από την αρχή, αναζητώντας το ανοικτό γήπεδο, με τον Σάλιν (6π., 2/2 τριπ.) να είναι πρωταγωνιστής για τη Φινλανδία και να γράφει στο 3' το 8-7. Ο «μπόμπερ» των γηπεδούχων είχε κέφια και με νέο τρίποντο (9π., 3/3 τριπ.) μαζί με τον Μάρκανεν έδωσαν αέρα στην ομάδα του Τουόβι με 20-14 στο 5'. Στο 6' ο Λιτλ από την περιφέρεια έγραψε το 23-14, με τη Μεγάλη Βρετανία να προσπαθεί να κρατηθεί στο παιχνίδι και να μειώνει σε 25-19 με τον Γιεμπόα στο 7', αλλά τον Μάρκανεν να γράφει ήδη 12 πόντους στο κοντέρ για το 30-21 του δεκαλέπτου.

Διαστημικός Μάρκανεν, χάθηκε η Φινλανδία

Διαφορετική εκκίνηση στη δεύτερη περίοδο, με τη Μεγάλη Βρετανία σε μόλις 31" να «τρέχει» σερί 5-0 και να μειώνει σε 30-26, με τον Τουόβι να καλεί άμεσα τάιμ άουτ, με τον Μάρκανεν (17π.) να απαντά με 5 σερί πόντους στο 12' για το 35-26. Ο Σάλιν (12π., 4/6 τριπ.) στο 14' έδωσε την πρώτη διψήφια διαφορά στη Φινλανδία με τρίποντο (40-29), με τον Μάρκανεν με νέο σουτ από την περιφέρεια να διαμορφώνει το 52-41 και να φτάνει τους 25 πόντους! Ο άσος των Τζαζ δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ και με τρίποντο και φάουλ στο τέλος του ημιχρόνου έκανε το 58-42, έχοντας πλέον 29 πόντους και η Φινλανδία +16.

Το τελείωσε από νωρίς η Φινλανδία

Πως ξεκίνησε η τρίτη περίοδος; Πως αλλιώς; Με σερί 5 συνεχόμενους πόντους από τον Μάρκανεν, που έφτασε τους 34, και συνολικό σερί 7-0, που έστειλε τη διαφορά στο +21 (65-44) στο 22'. Γιεμπόα και Φιλίπ προσπάθησαν και μείωσαν σε 69-52 στο 24', με τον Μάρκανεν (38π.) να αναλαμβάνει δράση και τη Φινλανδία να φτάνει στο +21 (75-54) και πάλι στο 26'. Η ομάδα του Τουόβι έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης και δεν άφηνε τη Μεγάλη Βρετανία να αποκτήσει αξιώσεις από το παιχνίδι, με τον Νκαμούα στο 26' να διαμορφώνει το 77-54. Ο Μάντσεν στο 28' με 1/2 βολές έκανε το 78-54, με τον Μάρκανεν (40π.) στο 29' να γράφει το 80-54 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 81-56.

Τυπική διαδικασία και 2/2 η Φινλανδία

H τέταρτη περίοδος ήταν τυπική διαδικασία πλέον, με το μόνο που απέμενε να είναι το που θα σταματούσε ο Μάρκανεν, με τον Τουόβι να λύνει γρήγορα τον γρίφο, αφού στο 33 τράβηξε τον άσο των Τζαζ στον πάγκο με τη διαφορά να είναι πάνω από τους 30 πόντους και τον Μάρκανεν να έχει 43. Το τελικό 109-79 σήμανε τη δεύτερη νίκη των Φινλανδών στο Eurobasket και παράλληλα τη δεύτερη ήττα της Μεγάλης Βρετανίας, που παίζει «τελικό» με τη Σουηδία.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!