Ύψωσε ο Έβανς, κάρφωσε ο Κουμάντζε στην προπόνηση του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπαικός έχει αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνηση στα social media.
Σε αυτό ο Κίναν Έβανς πήρε ένα ριμπάουντ, έφυγε στον αιφνιδιασμό, ύψωσε την μπάλα και ο Καλίφα Κουμάντζε ολοκλήρωσε την φάση με κάρφωμα.
Δείτε το βίντεο:
Sneak Peek 👀 from today’s practice! 🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 29, 2025
Featuring Keenan Evans 🏀 & Khalifa Koumadje 🚀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5lzVmGcUKY