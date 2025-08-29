Ύψωσε ο Έβανς, κάρφωσε ο Κουμάντζε στην προπόνηση του Ολυμπιακού (vid)

Οι Κίναν Έβανς και Καλίφα Κουμάντζε συνεργάστηκαν όμορφα στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπαικός έχει αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνηση στα social media.

Σε αυτό ο Κίναν Έβανς πήρε ένα ριμπάουντ, έφυγε στον αιφνιδιασμό, ύψωσε την μπάλα και ο Καλίφα Κουμάντζε ολοκλήρωσε την φάση με κάρφωμα.

Δείτε το βίντεο: