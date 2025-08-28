Όσμαν, Μιλουτίνοφ και το poster κάρφωμα του Χαζέρ στο Top-10 της πρώτης ημέρας (vid)

Πλούσιο ήταν το θέαμα στην πρώτη ημέρα του Eurobasket.

Στο Top-10 της FIBA βρίσκονται πολλές εντυπωσιακές φάσεις με καρφώματα, ασίστ και τάπες. Μέσα σε αυτές ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού και Τζέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού με την τάπα του ο πρώτος και την κίνηση ankle breaker του δεύτερου.

Στην κορυφή φυσικά δε θα μπορούσε να είναι άλλη φάση από το τρομερό poster καρφωμα του Σέχμους Χαζέρ μπροστά στον Πορζίνγκις και τον Μέγερις.

