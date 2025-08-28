Το Ισραήλ έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket επικρατώντας εύκολα της Ισλανδίας με 83-71, με τους Σόρκιν (31π. 5ρ.) και Άβντιγια (20π. 9ρ.) να είναι μια ομάδα μόνοι τους για το σύνολο του Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι.

Το Ισραήλ ήταν από εξ' αρχής το αφεντικό της αναμέτρησης, κάτι που επιβεβαίωσε και στο παρκέ της Spodek Arena. Το σύνολο του Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι επικράτησε εύκολα της Ισλανδίας με 83-71 και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket, δείχνοντας πως έχει βλέψεις να προκριθεί από τον όμιλο του Κατόβιτσε.

Οι Ισραηλινοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχοι από μακριά (7/24τρ.) έφτασαν εύκολα στην επικράτηση κόντρα στο σύνολο του Πέντερσεν που φαινομενικά είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου.

Σόρκιν και Αβντίγια κέρδισαν μόνοι τους την Ισλανδία, με τον σέντερ της Μακάμπι να είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ο άσος των Μπλέιζερς σταμάτησε στους 20 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πληθωρική παρουσία από τον Τομέρ Γκινάτ με 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη για τους Ισλανδούς ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Έλβαρ Φρίντρικσον σκόραρε 17 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του, με τον Χλίνασον να πραγματοποιεί «διπλή» εμφάνιση με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Σόρκιν και Αβντίγια… όλο το Ισραήλ, ανταγωνιστικοί οι Ισλανδοί

Aμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (4-4, 6-6 στο 3’), με τον Αβντίγια να δίνει ενέργεια και σκορ για το +6 του Ισραήλ στο 5’ (12-6). Ο Σόρκιν κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (6π.), με τους τυπικά γηπεδούχους να αυξάνουν το προβάδισμα τους στο +7 (19-12 στο 7’), με την Ισλανδία να απαντά με ένα γρήγορο 5-0 σερί (19-17 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους Ισραηλινούς στο +4 (23-19), με τον Μαντάρ να σκοράρει 4 συνεχόμενους πόντους στο φινάλε της περιόδου.

Οι Ισλανδοί ήταν το γκράντε αουτσάιντερ ωστόσο ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από το σύνολο του Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι (24-23 στο 13΄). Ο Φρίντρικσον ήταν ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ για την ομάδα του Πέντερσεν, την στιγμή που το Ισραήλ διατηρούσε ένα μικρό υπέρ του προβάδισμα (+3, 34-31 στο 17’) με το δίδυμο Σόρκιν-Αβντίγια να κάνουν όλη την δουλειά επιθετικά. Το τέλος του ημιχρόνου έστειλε στα αποδυτήρια τους Ισραηλινούς στο +4 (36-32), χωρίς ωστόσο να εντυπωσιάζουν με την εμφάνιση τους.

Σόρκιν και Αβντίγια μια ομάδα μόνοι τους, κέρδισαν εύκολα την Ισλανδία

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για το Ισραήλ, με τους παίκτες του Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι να τρέχουν ένα 9-0 σερί, αποκτώντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (+13, 45-32 στο 22’). Πλέον οι Ισραηλινοί ήταν το απόλυτα αφεντικό της αναμέτρησης, έφεραν το ματς στον ρυθμό τους και με τον Σόρκιν να φτάνει τους 21π. διατηρούσαν την διαφορά τους σε επίπεδα ασφαλείας (+12, 58-46 στο 27’). Το Ισραήλ έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (60-52) έχοντας βάλει τις βάσεις για μια ιδανική πρεμιέρα στο Eurobasket.

O Σόρκιν βρισκόταν σε τρομερή μέρα και με το 4ο τρίποντο του (4/7τρ. 24π.) έστειλε και πάλι την διαφορά στο +11 (63-52) στο ξεκίνημα του τέταρτο δεκαλέπτου. Ο Γκινάτ εκτόξευσε την διαφορά στο +16 (72-54 στο 34'), με τον Σόρκιν να διαμορφώνει βάζοντας ουσιαστικά τίτλους τέλους στην αναμέτρηση, καθώς έμοιαζε αδύνατο η Ισλανδία να ανατρέψει την εις βάρος της διαφορά. Πλέον οι δυο ομάδες έπαιζαν και για την διαφορά με τους Ισλανδούς να βγάζουν αντίδραση μειώνοντας στο -10 (76-66 στο 38') με το τελικό σκορ να αποδεικνύει και την διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων (83-71).

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52,

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

