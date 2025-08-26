Eurobasket: 12 παίκτες το ομολογούν - Θαυμάζουν και... τρέμουν τον Γιάννη!

Οι παίκτες του Eurobasket βλέπουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τρέμουν!

Ο «Greek Freak» φυσικά αποτελεί μία από της ατραξιόν του Eurobasket, μαζί με τους Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς, με τη FIBA να ρωτάει σε σχετικό αφιέρωμα την άποψη 12 παικτών για τον Γιάννη.

Η απάντηση; Κοινή. Θαυμασμός και φόβος, που αποτυπώνει ο κάθε παίκτης της ομάδας με διαφορετικά λόγια.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Νικολό Μέλι (Ιταλία): «Νικήσαμε τη Σερβία και ο Ποτσέκο ήρθε εναντίον του. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν είχε τραυματίσει τον Γιάννη. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μια από τις κύριες εικόνες που έχω για τον Γιάννη».

Σάντι Αλντάμα (Ισπανία): «Βλέποντας έναν παίκτη επιπέδου MVP να παίζει τόσο σκληρά κάθε μέρα και έχοντας την υπερηφάνεια να παίζει για τη χώρα του κάθε καλοκαίρι... μπορείς να καταλάβεις ότι είναι διαφορετικός όταν παίζει για τη χώρα του. Και είναι πολύ περήφανος που παίζει για την Ελλάδα».

Κώστας Σλούκας (Ελλάδα): «Έχει ήδη πετύχει πολλά στην καριέρα του, αλλά εξακολουθεί να είναι ο πρώτος στα αποδυτήρια και ο τελευταίος εκτός γηπέδου».

Ζακάρι Ρισασέ (Γαλλία): «Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι... βλέποντάς τον από κοντά, το έχω κληρονομήσει από αυτόν: είμαι σκληρά εργαζόμενος, έτσι μεγάλωσα. Ήταν πηγή έμπνευσης μεγαλώνοντας».

Ουίλι Ερνανγκόμεζ (Ισπανία): «Προσπαθεί να καταστρέψει όλους όσους βρίσκονται μπροστά του. Παίζει με μεγάλη ένταση. Είναι παράδειγμα για άλλους παίκτες με το στυλ παιχνιδιού του. Η εργασιακή του ηθική είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ένας από τους καλύτερους».

Λάουρι Μαρκάνεν (Φινλανδία): «Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις ένας εναντίον ενός με τον Γιάννη. Τον πιέζεις και προσπαθείς να τον κάνεις να σου πάρει την μπάλα, αλλά είναι ικανός για τόσα πολλά πράγματα στο γήπεδο. Μπορείς να δεις την αναφορά σου για το σκάουτινγκ και να προσπαθήσεις να του πάρεις κάτι, αλλά έχει κόλπα στο μανίκι του που τον κάνουν πολύ δύσκολο να τον αμυνθείς».

Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ελλάδα): «Κάθε μικρό πράγμα που μπορείς να σκεφτείς για να βελτιωθείς, το κάνει. Όλοι τον ακολουθούν. Και το ξέρει. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του. Τραβάει όλη την αντίπαλη ομάδα. Πέντε παίκτες τον παρακολουθούν όλο το παιχνίδι. Είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Μας διευκολύνει να παίζουμε μαζί του στο γήπεδο».

Ματέους Πονίτκα (Πολωνία): «Ο Γιάννης είναι πολεμιστής, μαχητής, δεν τα παρατάει ποτέ. Έχει πολλές ιδιότητες που δεν βλέπεις συχνά».

Φουρκάν Κορκμάζ (Τουρκία): «Όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, πρέπει να παρακολουθείς συνεχώς τι κάνει. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζει γρήγορο μπάσκετ υψηλού ρυθμού και κινείται στο γήπεδο με μεγάλη δεξιοτεχνία. Και συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του, παρόλο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του. Έχει ακόμα μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα».

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία): «Είναι πολύ αθλητικός. Δεν μπορείς να κάνεις λάθη εναντίον του επειδή σε τιμωρεί συνεχώς. Η αμυντική του ικανότητα είναι επίσης απίστευτη. Δεν είναι εύκολο να τον προσπεράσεις, δεν υπάρχουν εύκολα σουτ εναντίον του. Και όταν τρέχει σε τρανζίσιον... Με αυτές τις τρεις ιδιότητες, είναι πρακτικά ασταμάτητος».

Σάσου Σάλιν (Φινλανδία): «Όπως τον αποκαλούν: είναι το ελληνικό φαινόμενο. Αθλητικός, μπορεί να φτάσει στο καλάθι και να σουτάρει από τη γραμμή των βολών με ευκολία. Είναι ένα φαινόμενο».

Σιμόνε Φοντέκιο (Ιταλία): «Όλοι ξέρουν τι είδους παίκτης είναι. Ήταν δύο φορές MVP του NBA, το οποίο είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό μιλάει από μόνο του».