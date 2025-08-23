Ο Φοντέκιο «δείχνει» το εξωτερικό για τους νεαρούς Ιταλούς παίκτες: «Εκεί σε αφήνουν να παίξεις»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο έστειλε ένα μήνυμα στους νεαρούς Ιταλούς παίκτες, προκειμένου να εξελιχθούν παίζοντας περισσότερα λεπτά στο παρκέ.

Ο 29χρονος άσος, πλέον, των Μαϊάμι Χιτ και διεθνής με την εθνική Ιταλίας, έδωσε μια συμβουλή στους νέους παίκτες από την Ιταλία, δείχνοντάς τους τον δρόμο του εξωτερικού για να προσπαθήσουν να φτιάξουν την καριέρα τους.

Το ίδιο είχε κάνει εξάλλου ο ίδιος το 2020 φεύγοντας από το ιταλικό πρωτάθλημα και πηγαίνοντας στην Άλμπα Βερολίνου και στη συνέχεια στην Μπασκόνια, έως ότου ήρθε το ΝΒΑ και οι Γιούτα Τζαζ το 2022.

«Στην Ιταλία υπάρχουν δύο ομάδες στην Euroleague. Αν δεν μπορείς να βρεις χώρο, πήγαινε στο εξωτερικό όπου σε αφήνουν να παίξεις. Όταν πήγα στην Άλμπα Βερολίνου, ξεκίνησα στην Euroleague βασικός στην πεντάδα. Είχα τα λεπτά συμμετοχής που ονειρευόμουν στην Αρμάνι Μιλάνο ή που είχα μόνο στο πρωτάθλημα. Αν ένας νεαρός παίκτης έχει φιλοδοξίες, το σωστό είναι να πάει στο εξωτερικό» ανέφερε ο Φοντέκιο σε συνέντευξή του στην Ιταλία.