Κοντός: «Δεν είναι το ίδιο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Μετά το περιστατικό στο Καλλιμάρμαρο αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά αυτή τη κόντρα»

Ο Δημήτρης Κοντός μιλώντας στην Magic Euroleague αναφέρθηκε στην κόντρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και στο περιστατικό στο Καλλιμάρμαρο.

Για την κόντρα Γιαννακόπουλος-Αγγελόπουλοι: «Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι τέτοιο. Το ξέρουν οι ίδιοι, είναι πράγματα που αφορούν τους ίδιους. Ο Παναθηναϊκός όσα πλούτη, όσες δυσκολίες και να έχει, όση δυναμική και αν έχει, έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι οικογένεια με τα καλά και τα κακά. Αυτό το ξεκίνησε η οικογένεια Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ και το έχει μεταλαμπαδεύσει σε όλες τις γενιές. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένω, αλλά ξέρω πολύ καλά σε τι οικογένεια βρίσκομαι».

Για την κόντρα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Εγώ το μόνο που μπορώ να πω για αυτή την κόντρα που βιώνουμε από παιδιά, ο καθένας υπερασπίζεται την ομάδα του, τα χρώματά του. Είναι μία ατέρμονη συζήτηση γιατί ποτέ δε μου άρεσε η τσουβαλοποίηση ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι το ίδιο. Δεν είναι ίδιοι ούτε σε δομή, ούτε σε κουλτούρα. Καμία ομάδα δεν είναι ίδια με την άλλη. Το μόνο που μπορώ να πω για αυτή την κόντρα είναι ότι μετά το περσινό περιστατικό στο Καλλιμάρμαρο όλα τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αντιλαμβάνονται διαφορετικά αυτή τη κόντρα. Υπάρχει ηθικό ζήτημα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Θεωρούμε και θεωρήσαμε και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ότι αυτό που έγινε στο Καλλιμάρμαρο που δεν ήρθε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τιμήσει την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου έχει ξεπεράσει το όριο μίας κόντρα. Είναι ηθικό ζήτημα και έχει αλλάξει την οπτική των πραγμάτων. Δεν χωνεύεται.

Είναι άνθρωποι που επενδύουν πολλά λεφτά στο άθλημα, τους σεβόμαστε. Στο μυαλό και την καρδιά μας το Καλλιμάρμαρο είναι σταθμός. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως στο ματς στο Καλλιμάρμαρο στην τιμή του Παύλου Γιαννακόπουλου που δεν αφορά ούτε τίτλους ούτε τίποτα άλλο αλλά μια εσωτερική διαδικασία της οικογένειας του Παναθηναϊκού, όλη η Ευρώπη το κοιτάζει, να εμπλέκεται κάποιος που δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να το ξεχάσει. Σε όλα τα άλλα υπάρχουν τα συν τα πλην, ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά του με πράσινα και κόκκινα γυαλιά. Όλα είναι αποδεκτά. Αυτό φεύγει από αυτή τη συζήτηση μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό».