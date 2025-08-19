Γόντικας: «Πρόκληση το ισλανδικό πρωτάθλημα, δεν βρήκα στην Ελλάδα αυτό που ήθελα»

Μιλώντας στο WebRadio της EOK ο πρώην παίκτης του Λαυρίου είπε...

Για τη μετακίνησή του στην Ισλανδία και τη Θορ: «Πάντα είχα τις επιλογές μου ανοιχτές και υπήρχε το εξωτερικό σε αυτές. Όποτε μου έχει δοθεί η ευκαιρία σκεφτόμουν τι ήταν καλύτερο για εμένα τη δεδομένη χρονική στιγμή και στο παρελθόν είχα επιλέξει ξανά το εξωτερικό και τη Ρουμανία. Σε αυτήν τη φάση, απ’ τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπήρχε η δυνατότητα για εμένα σε κάποια ομάδα όπως θα ήθελα, να είμαι κομμάτι της με τον ρόλο και τα δεδομένα που θα ήθελα, ήταν πολύ καλύτερη επιλογή για ‘μένα το εξωτερικό».

Για τους λόγους που πήρε αυτήν την απόφαση: «Σίγουρα υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, δεν είπα κατευθείαν το “ναι”, τα έβαλα κάτω πρώτα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι μού έδειξαν πόσο με ήθελαν, καταθέτοντας εκ νέου δύο βελτιωμένες προτάσεις σε σχέση με τη πρώτη. Με περίμεναν μέχρι να αποφασίσω τι ήθελα. Ήταν εύκολη η διαδικασία για εμένα να προχωρήσω απ’ τη στιγμή που μου έδειξαν με τέτοιον τρόπο και διάθεση πόσο με θέλουν, πόσο πολύ με πιστεύουν και πόσο βασίζονται πάνω μου».

Για το αν μίλησε με άλλους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Ισλανδία πριν πάρει την απόφαση: «Μίλησα και με τον Γιάννη Αγραβάνη και τον Φώτη Λαμπρόπουλο. Μου είπαν τα καλύτερα και για τη χώρα και για την οργάνωση των ομάδων και την τυπικότητα που έχουν. Έχουν μια θέληση να ανεβάσουν το μπάσκετ ακόμα περισσότερο και το δείχνουν έμπρακτα βελτιώνοντας τις ομάδες τους, επενδύοντας πιο πολύ σε ξένους παίκτες, διαμορφώνοντας το πρωτάθλημα διαφορετικά, συμμετέχοντας και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι καλύτερες ομάδες. Υπάρχει μια εξέλιξη».

Για το αν αποτελεί πρόκληση αυτό το βήμα για τον ίδιο: «Το να πας σε μια καινούργια χώρα, σε μια καινούργια ομάδα, στην οποία θα πρέπει να δείξεις τι μπορείς να κάνεις μες στο παρκέ, να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να πρέπει να “τραβήξεις” τους υπόλοιπους να βελτιωθούν, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Εγώ ήμουν και τραυματίας σχεδόν δύο χρονιές απανωτά, αν και στο τέλος της περασμένης χρονιάς επανήλθα και έπαιξα τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, οπότε δεν υπήρχε θέμα με αυτό, παρ’ ότι κάποιες ομάδες έβλεπαν τον τραυματισμό μου σαν “σημαιάκι”. Είμαι υγιής, θα δείξω και πάλι το μπορώ να κάνω ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και πιστεύω όλα θα πάνε καλά».

Για το αν είναι σημαντικό γι’ αυτόν πως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση στην Ισλανδία: «Σίγουρα είναι διαφορετικό και σίγουρα θα υπάρχει διαφορετικότητα σε σχέση με την αντιμετώπιση που θα έχω απ’ τους ανθρώπους εκεί ως ξένος αθλητής, όπως και τις ευθύνες που θα έχω. Πηγαίνοντας σε μια ομάδα ως ξένος, αν δεν παίζεις καλά σε “κόβουν”, όπως συμβαίνει παντού. Θεωρώ πως με την ευθύνη που θα με “βαραίνει”, υπάρχει και η ανάλογη υπευθυνότητα. Εγώ το βλέπω σαν πρόκληση. Πρέπει να ανταπεξέλθω. Δεν είναι κάτι που το βλέπω σαν… χαβαλέ, το βλέπω πολύ σοβαρά και θέλω να δείξω ότι μπορώ ν’ ανταπεξέλθω και να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας».

Για το αν γνωρίζει πράγματα για τις ομάδες εκεί: «Το έψαξα. Ξέρω πως δεν είναι κάτι το τρομερό σε σχέση με τα δεδομένα που έχει συνηθίσει η Ευρώπη, ειδικά τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Επειδή είδα πράγματα για τις ομάδες, ξέρω ότι έχουν αρκετά καλούς ξένους, που πάνε εκεί είτε για να ξαναβρούν τα πατήματά τους, είτε γιατί η καριέρα τους δεν έχει πάρει την τροπή που θα ήθελαν. Γίνεται μια προσπάθεια για να ανέβει το επίπεδο και επενδύουν περισσότερο στους ξένους, πράγμα που θεωρώ πως θα “τραβήξει” και τους ντόπιους στο να βελτιωθούν».

Για τους στόχους της Θορ Θόρλακσεφν τη νέα σεζόν: «Είναι μια ομάδα που ήταν στη μέση της βαθμολογίας συνήθως. Στο παρελθόν έχει πάρει το πρωτάθλημα και θέλει να ξαναβρεθεί εκεί. Να μπει στα play-offs και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Απ’ ό,τι έχω μάθει και έχω συζητήσει, όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά σε επίπεδο, εκτός από 1-2 που επενδύουν περισσότερο και μπορούν να αναβαθμίσουν λίγο παραπάνω τα ρόστερ τους ποιοτικά. Όλοι τους κερδίζουν όλους».

Για το ότι στην Ισλανδία συνεχίζουν να πηγαίνουν αρκετοί Έλληνες παίκτες, πράγμα που δείχνει ότι οι ντόπιοι μένουν ικανοποιημένοι απ’ αυτούς: «Τακτικά οι Έλληνες είναι αρκετά πιο ποιοτικοί απ’ τους Ισλανδούς. Το πρωτάθλημα εκεί είναι σε πολύ υψηλό τέμπο. Επειδή ποιοτικά οι Έλληνες είναι παραδοσιακά ψηλότερα στο μπάσκετ, δίνουν το κάτι παραπάνω. Και οι Έλληνες που πάνε εκεί μένουν πολύ ευχαριστημένοι απ’ τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι Ισλανδοί και τις συνθήκες εργασίας».