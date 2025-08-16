Αποσύρεται από την εθνική Ιταλίας ο Γκαλινάρι μετά το Eurobasket: «Είναι η τελευταία μου φορά»

Για τελευταία φορά θα φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας ο Ντανίλο Γκαλινάρι στο προσεχές Ευρωμπάσκετ, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Έχοντας πατήσει τα 37 του ο πρώην NBAer αναφέρθηκε στην τελευταία του παρουσία με τα χρώματα της χώρας του και σε αυτό που του έχει λείψει με την εθνική ομάδα.

«Μου λείπει ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα. Αν το κατακτήσουμε μετά μπορώ να είμαι χαρούμενος. Ξεκίνησα στα 17-18 μου χρόνια, όταν η Ολυμπιακή ομάδα του 2004, και από όλα τα πιθανά καλοκαίρια από τότε, έχασα οκτώ. Αυτό είναι πολύ» είπε ο Γκαλινάρι στην Gazzetta dello Sport.

Και συνέχισε λέγοντας: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχα παίξει και αυτά τα οκτώ καλοκαίρια. Κάθε καλοκαίρι, σε κάθε διοργάνωση όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και τώρα... Δεν θέλω να πιέσω τα παιδιά, αλλά ειλικρινά βλέπω μια ομάδα που πιστεύω ότι είναι δυνατή και μπορεί να τα πάει καλά. Περιμένω πολλά από αυτήν την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος ειδικά επειδή θα είναι η τελευταία μου φορά με την εθνική και αυτό μου προσθέτει ένα επιπλέον συναίσθημα».

Υπενθυμίζεται πως η Ιταλία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο του Eurobasket με την Ελλάδα και την οικοδέσποινα του ομίλου, Κύπρο και μαζί επίσης με τις Ισπανία, Γεωργία και Βοσνία.