Άρης: Πέντε αφίξεις ξένων την Κυριακή και έναρξη της προετοιμασίας

Ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του και την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η άφιξη πέντε εκ των έξι ξένων παικτών του στη Θεσσαλονίκη για την έναρξη της προετοιμασίας.

Ο Άρνολντας Κουλμπόκα βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη από την περασμένη Κυριακή (10/8), ενώ οι υπόλοιποι πέντε αναμένονται να βρίσκονται στην Ελλάδα την προσεχή Κυριακή 17 Αυγούστου.

Οι Μπράις Τζόουνς και Στίβεν Ίνοχ θα φτάσουν πρώτοι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 18:00 και θα ακολουθήσουν «πακέτο» στις 20:30 οι Τζέικ Φόρεστερ και Μπριν Φορμπς (η μεταγραφή του τελευταίου αναμένεται να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα άφιξής του). Τον κύκλο αφίξεων θα κλείσει ο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 22:00.

Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας υπό τις οδηγίες του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, ενώ αναμένεται άμεσα να γίνουν γνωστά και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα. Ένα εξ αυτών θα είναι σίγουρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Παλέ κόντρα στον Ηρακλή για τα «Μαυροσκούφεια».