Άρης: Προχωράει να κλείσει το ρόστερ με Άλεξ Αντετοκούνμπο

Ο Άρης αναζητάει έναν παίκτη στην θέση «3» που να έχει βοηθητικό ρόλο και αυτός φαίνεται πως είναι ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη, του Θανάση και του Κώστα, έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ μετά από δικό του αίτημα προκειμένου να προχωρήσει η περίπτωση του με την ομάδα του Άρη, με τον Νίκο Ζήση αλλά και τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να τον προορίζουν για ένα βοηθητικό ρόλο στο ρόστερ στην θέση «3», κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Εφόσον κλείσει η υπόθεση, ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας του ΑΡΗ, πριν την έναρξη της προετοιμασίας που θα γίνει στις 18 Αυγούστου.

