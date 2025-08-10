Διπλή άφιξη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ: Στην Θεσσαλονίκη Τζάκσον και Μέλβιν

Ημέρα αφίξεων ήταν η Κυριακή για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αφού οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Οι δύο Αμερικανοί καλαθοσφαιριστές έφτασαν στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι παρόντες στην πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, ενώ οι αφίξεις θα έχουν και συνέχεια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8 έρχεται στην πόλη ο προπονητής των «ασπρόμαυρων», Γιούρι Ζντόβτς, ενώ ο Ντίμσα αναμένεται την Τρίτη και ο Μπεν Μουρ την Τετάρτη.

Οι αφίξεις ολοκληρώνονται στις 19/8 με τον Μάρβιν Τζόουνς.