Μιλουτίνοφ: «Πολύ δυνατός αντίπαλος η Ελλάδα, ελπίζαμε να έπαιζε ο Γιάννης»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του φιλικού της Σερβίας με την Ελλάδα, τονίζοντας πως θα ήθελε να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Ελπίζαμε ότι θα έπαιζε ο Γιάννης, γιατί θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, αφού είμαστε ακόμα στην περίοδο της προετοιμασίας. Ξέρουμε ότι είμαστε ακόμη μακριά από τη φόρμα που θέλουμε, ακόμα δεν έχουμε δέσει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, είμαστε συγκεντρωμένοι και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κυρίως τα αμυντικά λάθη των δύο τελευταίων αγώνων.

Προσπαθούμε να βελτιωθούμε και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για το Eurobasket. Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε τεράστιο επιθετικό ταλέντο, δεν έχω ξαναβρεθεί σε τόσο ταλαντούχα ομάδα. Απλώς πρέπει να διορθώσουμε μερικές λεπτομέρειες και όλα θα πάνε καλά.

Όταν έχεις παίκτες όπως ο Γιόκιτς και ο Μπογκντάνοβιτς, οι προσδοκίες είναι μεγάλες και αυτό είναι φυσιολογικό. Ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε την πίεση, δεν μπήκαμε τώρα στο μπάσκετ. Ελπίζω να δείξουμε αυτή την εμπειρία στο Eurobasket».