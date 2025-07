«Κοντά στον Ξαβιέ Ρατάν Μέις η Μπάγερν Μονάχου»

Ο Ξαβιέ Ρατάν Μέις δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής πέρσι στη Ρεάλ Μαδρίτης και φαίνεται πως θα αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα». Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας, ο 31χρονος βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Μπάγερν Μονάχου.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague αγωνίστηκε σε 23 ματς (βασικός στα 5) και μέτρησε σε 11:58 λεπτά στο παρκέ 5,3 πόντους, 0,9 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 1,1 λάθη.

ÚLTIMA HORA: Xavier Rathan-Mayes, cerca de cerrar su fichaje con Bayern de Múnich.



Xavier Rathan-Mayes is close to sign with Bayern Munich.