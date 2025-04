Στον Στεφόν Καστλ το βραβείο του rookie της χρονιάς (pic)

Πέρσι ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα που πήρε το βραβείο του rookie της χρονιάς και φέτος τον διαδέχθηκε ο συμπαίκτης του στα «Σπιρούνια», Στεφόν Καστλ, που βγήκε νικητής στην μάχη με Ζάκαρι Ρισασέ και Τζέιλεν Ουέλς.

O 20χρονος γκαρντ στην πρώτη του σεζόν στο NBA, κατέγραψε 14.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά αγώνα σε 81 παιχνίδια της regular season της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη.

The 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year is... Stephon Castle!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/Mb53JSAFyA