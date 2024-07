Αντίπαλοι Άρη: Ανανέωσε για δύο χρόνια με τον 34χρονο Μπλάζιτς η Τσεντεβίτα

Ο 34χρονος Σλοβένος γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος θα βρεθεί στον δρόμο του Άρη στον Β’ όμιλο του Eurocup, είχε στη διοργάνωση την περασμένη σεζόν 16,1 πόντους με 40,9% στο τρίποντο και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 18 αγώνες.

Αυτή είναι η τρίτη θητεία του Μπλάζιτς με τον σύλλογο, όπου έπαιξε μεταξύ 2011 και 2013 και στη συνέχεια ξανά μεταξύ 2019 και 2022, ενώ πλέον είναι ο αρχηγός της ομάδας.

Jaka Blažič will stay in the Dragons Family for at least two more seasons!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/2bC33Jsccf