Στο Νο4 και τους Σπερς ο Καστλ

Το UConn έκανε τρομερή post season στο κολεγιακό μπάσκετ και ο 19χρονος Στεφόν Καστλ κέρδισε την 4η θέση στο Draft.

Συγκεκριμένα ο νεαρός γκαρντ από τη Τζόρτζια θα γίνει κάτοικος Σαν Αντόνιο υπό τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς, με 5.5 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

